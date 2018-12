Tras una canción poderosa y con un gran significado personal como Head above water, Avril Lavigne ha apostado por una balada como segundo sencillo de presentación de su nuevo proyecto.

En el vídeo, Avril Lavigne da la bienvenida a la Navidad con una historia de amor y desamor marcada por los colores y por el empoderamiento femenino: "Si alguien no te trata de la forma en la que te mereces ser tratada, no lo aguantes".

Su próximo trabajo va ganando en profundidad ya que tras un primer tema pop-rock este Tell me it's over se encamina hacia el soul. Un sonido diferente al rock y al punk al que nos tenía acostumbrados.

Erica Silverman dirige este vídeo que ya es la segunda canción que conocemos de Head above water, un disco que tiene previsto su lanzamiento el próximo 15 de febrero.

"But every time that you touch me, I forget what we're fighting about, Oh, you come and you leave, Shame on me for believing every word out of your mouth. Tell me it's over, If it's really over, 'Cause it don't feel like it's over whenever you're closing the door, no, So tell me it's over" canta Avril Lavigne en su nuevo single.

