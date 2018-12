Así suena el ‘Imagine’ de Ariana Grande

Está claro que Ariana Grande no está dispuesta a seguir los cánones y a ajustar su agenda a lo que una estrella de pop requiere. Si en agosto publicaba Sweetener, solo unos meses después ya está preparada para publicar nuevo álbum, Thank U, Next.

Y parece que la demanda, lejos de decaer, va creciendo a cada paso que da. El tema que da título al álbum ha superado varios records de stream y visualizaciones y, seguramente, Imagine, hará lo mismo.

Una especie de balada en la que sus ex vuelven a ser los protagonistas. “Gran parte de este álbum lamenta las importantes y bellas relaciones fallidas en mi vida”, escribió en redes, “pero para aquellos que os preguntéis acerca de Imagine, yo diría que si Thank U, Next fue la aceptación…Imagine es la negación. Espero que le encontréis algún sentido”.

Y es que las rupturas nunca son fáciles y menos en sus circunstancias. Rompió con Mac Miller y a los pocos meses se comprometió con Pete Davidson. Pero la muerte por sobredosis de su ex lo cambió todo y ahora vive una nueva etapa sin pareja.

“Es como si… pretendieras que no se ha acabado. Negación. Pero tengo muchas ganas de que lo escuchéis y podáis tener vuestra propia experiencia. Puede que acabéis entendiendo algo diferente y relacionarlo específicamente con vuestra vida”, añadía en redes.

Y es que esta confesión sentimental que está suponiendo este nuevo trabajo está llegando a la gente. De hecho, a principios de esta semana amplió las fechas de su gira norteamericana por la gran demanda que se ha generado. Comenzará el 18 de marzo en Nueva York y contará con Normani y Social House como invitados.

we've added more US shows 🖤 tix on sale tomorrow 10am 🖤



April 8th - Chicago, IL

May 7th - Los Angeles, CA

June 1st - Miami, FL

June 15th - Brooklyn, NY

June 19th - New York, NY

June 21st - Washington, DC

June 22nd - Boston, MA

June 24th - Philadelphia, PA

June 26th-Toronto, ON — Ariana Grande (@ArianaGrande) 13 de diciembre de 2018

Está claro que su mal momento personal se ve compensado por el buen momento profesional. Ha sido nominada para los Grammy 2019 en las categorías de mejor actuación pop solista por God is a woman y mejor álbum pop por Sweetener.

“Es cada vez más raro ver a un artista importante crear un cuerpo de trabajo tan cohesivo y personal… Pero siempre ha estado en la cima”, resaltaba la revista Billboard tras nombrarla la persona del año.

Ahora esperamos con impaciencia la llegada del vídeo de Imagine que, si sigue como hasta ahora, estará llena de guiños y claves que sólo los más fans lograrán localizar.