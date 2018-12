El hermano de Ariana Grande publica single y ella colabora

Puede que haya mucha gente que no sepa quién es Frankie Grande aunque por el apellido pueda hacerse una idea. Efectivamente es el hermano de Ariana Grande y, ambos, han publicado tema el mismo día.

Si la famosa de la familia sacaba a la luz, Imagine, un nuevo single de su esperado próximo álbum, Thak U, Next, él no se ha quedado atrás aunque sus circunstancias son totalmente diferentes.

Él ha entrado en el estudio para grabar una versión de Seasons of love, uno de los temas del musical Rent. Y lo ha hecho para un especial de televisión en el que también ha querido colaborar su hermana, en realidad hermanastra.

“Estoy muy orgullosa de él y del año que ha tenido. Todo este hace que mi corazón esté lleno. Estoy tan agradecida que tengo que ser parte de ello. Espero que lo disfrutéis”, escribía Ariana en twitter.

Y es que es raro ver a la cantante en algún evento público en el que no le acompañe Frankie. Están muy unidos y siempre se han apoyado el uno al otro. En esta ocasión, no iba a ser diferente. “Me siento más que honrado de haber trabajado en este increíble proyecto con los mejores amigos del mundo, incluida mi maravillosa hermana”, expresaba el cantante junto al vídeo en youtube.

Pero no se quedaba ahí: “Gracias Ariana por la producción vocal, así como por agregar tu voz mágica a esta hermosa canción. ¡Estoy tan feliz de poder cantar contigo en una de nuestras canciones favoritas de Broadway, de uno de nuestros espectáculos favoritos de Broadway, RENT!”.

Frankie es hermanastro por parte de madre y es toda una celebritie en Estados Unidos, no sólo por la hermana que tiene sino por su trabajo como actor de musicales. Además, es un conocido influencer que ha pasado por la edición estadounidense de Gran Hermano.

Y últimamente, además, ha llenado muchos titulares hablando de su trinomio, que para el que no lo entienda, hay que decir que es su matrimonio a tres. Comparte vida con Mike Bohl y Daniel Sinasohn, un médico y un abogado de derechos humanos con el que parece haber encontrado la estabilidad emocional. Él tanto y su hermana, tan poco. Está claro que en esta familia viven auténticos terremotos emocionales.