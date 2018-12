Alfred: “El mejor consejo me lo ha dado Albert Espinosa”

Alfred García ha elegido el número que llevó durante los castings de Operación Triunfo para titular su álbum debut, 1016. Una colección de canciones en las que “hablo del amor como núcleo de todo”, aseguraba en YU.

“Me muevo por el amor y por las relaciones humanas. Habla sobre mí y otras experiencias. Habla de mí y mis experiencias vitales”, añadía sobre este trabajo en el que ha depositado todas sus ilusiones.

La portada, en la que sale con un círculo rojo pintado alrededor del ojo es un homenaje “a los tres artistas que más me han inspirado a nivel artístico”. Es decir, David Bowie, Michael Jackson y Nick Cave.

“Tienen esa aura que quería recrear en la portada. La foto de Michael Jackson es de unas fotos exclusivas que le hicieron pocos meses antes de morir. La foto se llamó El payaso triste, porque es como se sentía él. La portada de Bowie es icónica y la de Nick Cave es un poco la pose que tengo yo en mi disco, desnudo”.

Y, lo primero que nos ha llegado es el vídeo de su tema De la tierra hasta marte que también tiene su historia personal. “Lo dirigió un director de cine que era profe mío. Vino hace años de Australia, se llama Jeffrey Cooper y empezó a dar clases en la universidad. Hizo cosas con Bayona. Jeffrey fue mi profe y quiso contar con él igual que mi manager, que también era profe mía en la universidad”, explica.

Y es que en esta nueva andadura se ha rodeado de amigos y familia para formar equipo. “Yo tengo 21 años, al final, entonces creo que en un mundo tan grande, con tanta exposición, tantos seguidores y con tantas cosas que pueden hacernos despistarnos de la música quiero rodearme de la gente que me pone los pies en el suelo, que me quiere de verdad y que tiene fe en mi proyecto porque casi todos empezamos en el mismo punto. Estoy super agradecido porque ellos me hacen tener fe en este proyecto”, admitía.

Y es que tras salir de OT, su mundo cambió y se enfrenta a nuevos retos y a una vida nueva en la que todo el mundo opina. Pero él tiene claro quién le dio el mejor consejo: “Me parece muy típico, me lo dio Albert Espinosa y es que no existe la felicidad sino que existe ser feliz cada día. Tú eres tu propia fuente de felicidad, así que, rodéate de gente que sea igual que tú y te transmitan lo mismo”.

Él reconoce que amigos tiene muy pocos y que al resto prefiere llamarles compañeros. Pero está conociendo gente nueva que le llena como Albert Pla, “es referente y un buen amigo. Me ayudó mucho y me lo paso tan bien halando con él y pasando tardes en su casa…realmente es una persona maravillosa y uno de los artistas más geniales, más subversivos y más inteligentes que conozco”.

Duda entre dos nombres como ganadoras de OT, tiene una opinión con que Bohemian Rhapsody sea la canción más escuchada y sobre el trap. Para no perder detalle, dale al play.