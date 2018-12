Amaia se sube al escenario con Carolina Durante antes de lanzar su primer single en solitario

Son uno de los grupos más gamberros de la actualidad y en su último concierto lo han vuelto a demostrar. Carolina Durante animó la noche del viernes en el OchoyMedio de Madrid, la ocasión perfecta para gritar más alto que nunca eso de "se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes".

Carolina Durante intepretó junto a Amaia este tema por primera vez en directo. Algunos la esperaban, otros no, pero la sorpresa fue inmesa: la navarra salió al escenario dispuesta a darlo todo y dejarse la piel cantando ese Perdona (Ahora sí que sí).

Complicidad, buen rollo y, sobre todo, mucho sentido del humor. Estos son los tres elementos que definieron el show de Carolina Durante junto a Amaia, cinco minutos de risas, talento y ganas de pasárselo bien.

La salida de Amaia a ese escenario no es más que el anticipo de lo que está por llegar: Un nuevo lugar. La ganadora de OT 2017 lanza su primer single en solitario el próximo 18 de diciembre. Este día podremos escuchar la esperada canción al completo y, más que probablemente, el día 19 podremos disfrutar de este tema en directo en la final de OT 2018.

Parece así que Amaia empieza su carrera musical. Tras lanzar dos colaboraciones, la ya mencionada con Carolina Durante y una versión de Al Cantar junto a Rozalén, la artista despega en solitario tras ganarse el cariño de toda España.