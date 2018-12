Siete fenómenos musicales que han marcado el año 2018

¡Dale al play!

Si por algo se ha caracterizado el año 2018 es por ser uno de los más musicales que recordamos últimamente. Y más en España. Estos doce meses han estado cargados de lanzamientos, giras, nuevas voces y hitazos.

Hacer un resumen es complicado, pero está claro que estos siete fenómenos musicales han sido los que más han marcado el año 2018 tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

2018 en siete fenómenos musicales

#1 Las mujeres se han empoderado en la música

Este año ha estado marcado por una música en la que las mujeres se han empoderado y han demostrado que no hay quien las pare. Entre otras, durante estos doce meses han destacado las voces de Dua Lipa, Bebe Rexha, Camila Cabello, Cardi B, Rita Ora, Anitta, Anne Marie o Rosalía. Estas mujeres, jóvenes, relativamente nuevas en el panorama musical y llenas de fuerza y poder, se han convertido en iconos femeninos en la música de todo el mundo.

#2 El K-Pop se convierte en un género imparable en el ámbito internacional

Millones y millones de reproducción, cientos de miles de discos vendidos y una nueva forma de entender la música avalan al K-Pop como uno de los géneros que más promete a nivel musical en todo el mundo. Desde Corea, grupos como BTS o Black Pink han conseguido que sus canciones suenen en el ámbito internacional. Y esto, seguro, sólo es el principio.

#3 La música latina y el género urbano consigue reinar y consagrase en todo el mundo

Nombres como el de J Balvin, como rey del género, han conseguido consagrar la música latina y el género urbano en general en todo el mundo. Las listas de éxitos de EEUU han visto cómo sus Número 1 eran canciones en español, de influencia latina y con ritmos desconocidos en este tipo de charts hasta este año. Al igual que el K-Pop, lo urbano ha llegado para quedarse.

#4 Los videoclips se convierten en la mejor arma de promoción

Maroon 5 consiguió, gracias al videoclip, hacer de Girls Like You uno de los grandes éxitos de su carrera y Ariana Grande ha batido todos los récords posibles gracias al clip de Thank You, Next. Estos dos ejemplos ponen de manifiesto que, en 2018, una de las mejores armas de promoción ha sido un buen videoclip, bien producido y trabajado. ¡Así si!

#5 Con LOS40 has podido disfrutar de las mejores giras nacionales e internacionales

Como cada año, en LOS40 hemos traído y recomendado a los mejores artistas para que los pudieseis disfrutar. Tanto a nivel internacional, con U2, Shakira o Bruno Mars; como a nivel nacional con Dani Martín, Malú o Pablo Alborán. Y ojo, que 2019 viene con el mismo nivelazo.

#6 En España, 'Operación Triunfo' da un soplo de aire fresco en el terreno musical

Los triunfitos que salieron de la edición de OT 2017 han supuesto un soplo de aire fresco en el terreno musical. Aitana o Ana Guerra se han convertido en las artistas revelación del año, con singles tan potentes como Lo Malo, Teléfono o Ni La Hora. Sin duda, la 'Generación OT' se ha conseguido alzarse como un fenómeno de masas en España que hacía años que no se vivía de tal forma: tanto a nivel musical como a nivel mediático.

#7 LOS40 Music Awards sigue siendo la mejor fiesta musical del año en nuestro país

Una vez más, LOS40 Music Awards se convierte en el fenómeno musical del año en España. En 2018 hemos vuelto a reunir a los artistas más importantes de todo el mundo: Dua Lipa, David Guetta, Tom Walker o Beb Rexha. Además, como siempre, no nos hemos olvidado de la música en español con Pablo López, Melendi o Aitana War.