De Dua Lipa a Bebe Rexha, ¿qué ocho mujeres se han emporedado en la música este año?

Si por algo se ha caracterizado el año 2018 es por la cantidad de mujeres que se han empoderado en la música. Acostumbrados a que fuesen hombres los que más éxitos y números 1 conseguían, este año ha estado reinado por mujeres. Además, gracias a razones más que demostrables de todas ellas. No sólo nos referimos a las cifras o al dinero ganado, también a la trascendencia que han tenido sus apariciones públicas, su influencia en las nuevas generaciones y, por supuesto, sus canciones.

Entre otras, durante estos doce meses han destacado las voces de estas ocho mujeres: Dua Lipa, Bebe Rexha, Camila Cabello, Cardi B, Rita Ora, Anitta, Anne Marie y Rosalía. Estas mujeres, jóvenes, relativamente nuevas en el panorama musical y llenas de fuerza y poder, se han convertido en iconos femeninos en la música de todo el mundo.

Dua Lipa, la nueva musa de la Generación Z

Gracias a sus "nuevas reglas" se ha metido a medio mundo en el bolsillo. 2018 ha sido su año, Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas internacionales más importantes gracias a singles como One Kiss, Electricity o Kiss and Make Up.

Además de su música, la cantante ha conseguido alzarse como el referente de muchas chicas jóvenes: en sus temas deja atrás las relaciones tóxicas, en sus redes sociales es un referente de estilo y simpatía y, en sus apariciones públicas, abandera la causa feminista.

Bebe Rexha o A nne Marie , voces principales en grandes éxitos de 2018

Cualquiera de estas tres cantantes son nombres más que relevantes en la música de 2018. Bebe Rexha ha lanzado un notable álbum con temas con I'm a mess o I Got You. Anne Marie, por su parte, ha lanzado 2002 como single en solitario con resultados más que aceptables.

Bebe Rexha / Galai / Getty Images

Sumado a su éxito como solistas, estas tres voces han colaborado con cantantes de primer nivel y de todos los estilos. Bebe Rexha lleva la voz cantante en Say My Name con dos referentes de otros géneros: David Guetta y J Balvin. Anne Marie ha conseguido con Friends, junto a Marshmello, uno de los grandes éxitos de estos últimos meses.

Camila Cabello, referente feminista y defensora de los "dreamers"

Camila Cabello se ha convertido en adalid de varias de las causas que más preocupan en la sociedad de hoy en día: la desigualdad entre hombres y mujeres y las políticas de Donald Trump contra los inmigrantes. La joven cantante ha conseguido hacerse un hueco como defensora de ambas causas, convirtiéndose así en una de las cantantes con mayor influencia en la Generación Millennial y en la Generación Z.

Camila Cabello / Frederick M. Brown / Getty Images

Además, su primer disco en solitario, que incluye el exitazo Havana, ha consagrado a la artista como una de las artistas emergentes con más peso e importancia en la música internacional. Sus apariciones, sus conciertos y cada uno de sus actos son un reclamo para toda una generación que desea y lucha por un mundo más justo.

Rita Ora o Anitta, voces relativamente nuevas que se hacen un hueco más que merecido en la industria

Tanto Rita Ora como Anitta han demostrado, durante estos meses, que la música necesita más que nunca nuevas voces femeninas. Ambas artistas han conseguido posicionar sus temas en las listas musicales más importantes de todo el mundo, consiguiendo con trabajo y esfuerzo buenos resultados en singles como Anywhere o Downtown.

Anitta / Prado / Getty Images

Rita Ora, además, ha sacado Phoenix, disco que incluye éxitos como Your Song o For You, con Liam Payne, tema que lanzó para la película Cincuenta Sombras Liberadas. Por otro lado, Anitta ha sacado, además de un EP, una producción en Netflix que narra su ascenso a la fama, una producción que relata cómo eligió a las redes sociales como el canal de difusión para sus primeros proyectos. Nuevas narrativas en un nuevo mundo de consumo musical.

Cardi B, a por un más que disputado trono en el rap

Si algo se ha ganado Cardi B este año ha sido un segundo trono en el rap. Sus éxitos musicales han hecho temblar a la que hasta ahora ostentaba este único poder: Nicki Minaj. La rapera es símbolo de trabajo y superación, es la historia de cómo una mujer que trabajaba como stripper para ganarse la vida ha conseguido uno de los nombres más reconocidos en la música.

Cardi B / Kevin Winter / Getty Images For dcp

La estadounidense saltó a la fama mundialmente a finales del año pasado gracias a su éxito Bodak Yellow y este 2018 ha lanzado su primer trabajo y colaborado en hits como I Like It o Girls Like You.

Rosalía, un fenómeno "made in Spain" imparable

Siguiendo con las voces femeninas, no se podía pasar por alto el fenómeno Rosalía. La artista ha conseguido ser una de las artistas que más fuerte ha pegado en nuestro país. Y no sólo en el nuestro, Rosalía ha traspasado fronteras gracias a un impecable segundo álbum de estudio: El Mal Querer.

Rosalía / ROBYN BECK / AFP / Getty Images

La cantante se ha convertido en una de las estrellas nacionales con más proyección internacional, siendo ejemplo de una generación que lucha por sus sueños, confía en ellos y trabaja sin descanso hasta hacerlos realidad.