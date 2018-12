Offset interrumpe la actuación de Cardi B para pedirle perdón

Cuando pensábamos que la historia de amor entre Offset y Cardi B estaba más que zanjada, llega el rapero y añade un nuevo capítulo protagonizado por las calabazas que le da su exmujer sobre el escenario. ¡Lo que lees!

Todo ocurrió durante el último concierto de la intérprete de I Like It en Los Ángeles. Segundos después de finalizar la actuación de una de sus canciones, su exmarido, con micrófono en mano, invadió el escenario para suplicarle otra oportunidad. "Solo quiero decirte que lo siento. En persona. Delante de todo el mundo", confesó Offset. Un deseo que, según su publicación en Instagram, también ha pedido como regalo de cumpleaños. Hemos de recordar que Offset, supuestamente, le habría sido infiel a nuestra protagonista poco antes de que ésta diese a luz, por lo que Cardi no dudó en anunciar su separación.

Pero Offset no subió solo al escenario. Le acompañaban un ramo de flores y un cartel cuyas letras también estaban formadas por rosas. "Déjame volver, Cardi", decía el letrero.

A esto, Cardi B no salía de su asombro y su cara reflejaba un cabreo que el cantante de Migos pagaría segundos más tarde. Tanto es así que lo único que recibió Offset fue la negativa de su exmujer y los abucheos del público. "No vuelvas con él", pedían sus seguidores.

Momentos más tarde, la intérprete de Bodak Yellow quiso aparecer en las redes sociales para agradecer el apoyo y también pedir respecto por el padre de su hija Kulture. "Atacar al padre de mi hijo no me hará sentir mejor porque al fin y al cabo él sigue siendo familia".

Si hay algo claro en esta historia es que Cardi B no quiere volver con el padre de su hija, y eso es algo que ha dejado muy claro. No le importan los ramos de flores ni las interrupciones sobre el escenario. La rapera no perdona infidelidades y eso es algo que Offset deberá asumir.