Miley Cyrus también tiene canción navideña (aunque sea una versión)

Miley Cyrus ha regresado a primera línea de actualidad por todo lo alto y parece que no está dispuesta a que se deje de hablar con ella. Este regreso, después de un año ausente del foco mediático, llega gracias a Mark Ronson, el productor que parece haber focalizado esta aparición de la cantante.

Primero nos presentaron Nothing breaks like a heart que nos dejaba claro que Miley no ha abandonado ese recurso de llamar la atención a través de su cuerpo, pero también nos ha llevado a pensar que la cantante está en modo reivindicativo. No le gusta lo que ve cuando mira al mundo y parece dispuesta a expresarlo a través de las canciones.

Y ahí llegamos a su tema navideño. No ha escogido una cualquiera. Estas navidades quiere que recordemos un tema de 1971 que interpretaron John Lennon y Yoko Ono, Happy Xmas (War is over), bajo el nombre de John&Yoko/ The Plastic Ono Band.

Lo que en principio era una canción protesta contra la guerra de Vietnam se convirtió, por su mensaje, en todo un himno navideño que ha aparecido en varios recopilatorios de estas fechas.

Pues bien, es el que han elegido Miley Cyrus y Mark Ronson para hacer su propia versión y, encima, para hacerlo más especial han reclutado al hijo de Lennon y Ono, Sean Ono Lennon. Y, para rizar más el rizo, se han ido a grabarla al Electric Lady de Nueva York donde la grabaron, también, sus padres.

Miley ya se ha pasado por los principales programas estadounidenses para presentarla en directo. Ha estado en Saturday Night Live y, antes, en The tonight show de Jimmy Fallon.

Allí, la ex Hannah Montana explicó que Sean Ono Lennon “es un tipo increíble, simplemente irradia magia. Siempre he amado a John y Yoko. Soy tan fan de Yoko… simplemente ha sido maravilloso trabajar con él, su voz es tan especial”.

Pero no es su voz lo que más le ha llamado la atención. “Más que solo haber heredado la voz, su apariencia, o lo que sea, se trata de la magia que tiene. Eso fue lo que verdaderamente heredó, más que nada se trata de una magia radiante”, añadió.

Palabras de admiración y cariño que han tenido contestación. “Me estoy divirtiendo tanto jugando con mi hermano y mejor amigo Mark Ronson y con la increíblemente talentosa y generosa Miley Cyrus. En persona es mucho más cool de lo que podrían imaginarse, créanme”, escribió en redes el hijo de Lennon.

Está claro que Miley Cyrus quiere que estas navidades pensemos y reflexionemos sobre lo que nos rodea. “Esta canción… la forma en que es tan fiel a donde estamos ahora mismo y la letra que dice ‘¿qué hemos hecho?’ ¿Estamos haciendo suficiente, estamos realmente activos? Todo lo que haceos es quejarnos y realmente no salimos y hacemos suficiente en nuestras comunidades. Creo que el tiempo de hacerlo es ahora mismo”, explicaba. Sí, está claro que Miley ha dejado a un lado su lado más frívolo.