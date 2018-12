Amaia presenta ‘Un nuevo lugar’, su primera canción

La espera ha terminado. Con una onírica imagen, Amaia anunciaba que este martes 18 de diciembre a las 00.00 se estrenaba su canción de debut: Un nuevo lugar. Envuelta en un aura, la artista navarra protagonizaba esta fotografía, que es la portada de su primer y esperadísimo tema en solitario.

Un nuevo lugar es una ensoñación musical; un poema cantado. Los acordes serenos de una guitarra (que nos recuerdan a los de The Rip de Portishead) nos introducen en esta composición de apenas 1 minuto y 40 segundos en la que Amaia canta casi susurrándonos al oído.

El videoclip, cuya estética recuerda al filme Call Me By Your Name, ha sido rodado en un plano secuencia y está protagonizado únicamente por Amaia, que realiza diversos y delicados movimientos mientras mueve los labios en algunas estrofas. Producido por Vampire Films, la dirección del vídeo ha corrido a cargo de Joana Colomar (que realizó el videoclip Sierra y Canadá de Sidonie y algunos spots publicitarios).

Esta pieza no será su primer single oficial, sino que funcionará más bien como intro o interludio. Sea como sea, es una sorpresa, es muy Amaia y nos da algunas pistas sobre lo que está por llegar en 2019. Lo que sí es sabido es que para este nuevo proyecto la de Pamplona ha estado trabajando con el músico y productor Raúl Refree.

Desde que anunciara que su nuevo material se llamaría Un nuevo lugar, Amaia ha generado una gran expectación en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que llevábamos días con ganas de que Amaia nos sorprendiera.

Hasta el momento, la ganadora de Operación Triunfo 2017 ha lanzado diversas colaboraciones con Rozalén (Al Cantar), Carolina Durante (Perdona (Ahora sí que sí)) y Alfred (Et vull veure), pero es ahora cuando hemos podido escuchar cómo suena su trabajo en solitario.

La portada de 'Un nuevo lugar'

El arte de la portada de Un nuevo lugar es obra de la fotógrafa Laia Benavides, a quien Amaia etiquetaba en Instagram para firmar la foto.

Dulce, cándida, mágica, mayestática e incluso celestial... la artista parece rozar el cielo con esta imagen (y videoclip), algo que ya suele hacer con su voz. Muchas cosas se podrían decir de esta portada que nos confirma una vez más que God is a woman y que su nombre es Amaia.