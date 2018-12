Wisin & Yandel, Maluma - La luz [2018]

Mientras Bad Bunny canta en su último tema, “no me vuelvas a decir bebé”, sus compatriotas Wisin y Yandel cantan, “ok bebé, nos vamos pa’ lo oscuro”. Está claro que en el mundo del reguetón hay opciones para todos los gustos.

La pareja de portorriqueños que parece que está rentabilizando su vuelta a lo grande, acaba de lanzar Los campeones del pueblo, su nuevo disco conjunto para el que se han rodeado de colegas como Ozuna, Zion y Lennox, Farruko, el propio Bad Bunny o Maluma. “Un disco de reguetón con el que la gente va a disfrutar mucho”, aseguran ellos.

Precisamente el nuevo single es La luz, el tema que comparten con el colombiano de Felices los cuatro. Se enfunda ropa futurista y se convierte en uno de los protagonistas del vídeo que nos embarca en una nave espacial camino de la luna.

“Un ‘perreo’ fuera de este mundo… Ya hacía falta un sonido así”, escribía Maluma en redes. Claro que lo que más ha llamado la atención de este lanzamiento no es la canción (nada que no hayamos oído antes), ni el vídeo (pese a la espectacular coreografía de las chicas), ni siquiera la química que parece haber entre los tres reguetoneros. No, lo que más ha llamado la atención son las botas de Maluma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 13 Dic, 2018 a las 7:54 PST

Está claro que el cantante, cada vez más apegado a las últimas tendencias, ha optado por un estilo extravagante con el que le gusta llamar la atención y, entre tanto blanco, seguro que era consciente de que su calzado metalizado iba a sobresalir, como así ha sido.