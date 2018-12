Confirmado: la final de ‘Operación triunfo 2018’ tendrá la visita más esperada

Se ha hecho de rogar, pero Amaia Romero por fin volverá a la que fue su casa durante tres meses y de la que salió como la gran ganadora de la novena edición de Operación triunfo. Este miércoles, la joven cantante será la encargada de dar el testigo al ganador/a de OT 2018.

Aprovechando la visita, Amaia se subirá una vez más al escenario de OT para presentar Un nuevo lugar, el preludio de su primer trabajo discográfico.

El talent show de La 1 presentado por Roberto Leal recibirá, además, a uno de los artistas de más éxito de nuestro país, Pablo Alborán; y a un dúo único: Rozalén y David Otero, que interpretaran Baile, una canción sensitiva en la que captan a la armonía y la belleza de lo que significa un baile perfecto.

La mecánica de la última gala



En la gran final, los finalistas defenderán en solitario una canción escogida por ellos. Al final de las cinco actuaciones, se cerrarán las líneas telefónicas, así como la oportunidad de votar a través de la aplicación oficial del programa. Los dos concursantes que hayan recibido menos apoyo del público se convertirán en el cuarto y quinto clasificado y se volverán a abrir las líneas.

Los tres concursantes más votados por los espectadores se subirán de nuevo al escenario para interpretar el tema que cantaron en la Gala 0 el pasado 19 de septiembre. Después de las tres actuaciones se cerrará el periodo de votación y Roberto Leal nombrará al ganador de 'Operación Triunfo 2018'.

El repertorio de la final de 'OT 2018'

Con el tema The Edge Of Glory de Lady Gaga, los cinco finalistas abrirán la gala final. En solitario, Alba cantará Creep, de Radiohead; Famous, And I Am Telling You I’m Not Going de Jennifer Hudson; Julia, Déjame ser de Manuel Carrasco; Natalia, Never Enough de Loren Allred, y Sabela, Tris-Tras de Marful.

Los tres concursantes que pasen a la segunda fase de votaciones se volverán a subir al escenario con la canción que cantaron en la gala de casting final. Alba interpretó Dangerous Woman, de Ariana Grande; Famous, Faith de Stevie Wonder; Julia, Vuelves de Rozalén; Natalia, Crazy de Gnarls Barkley, y Sabela, Bachata Rosa de Juan Luis Guerra.