Brisa Fenoy sobre su filtración en OT: “La gente me puso de antisistema infiltrada”

Brisa Fenoy estuvo en LOS40 para hablarnos de su más reciente lanzamiento, Parriba, y también charlamos con ella sobre otros temas de actualidad como Eurovisión u Operación Triunfo.

¿Cómo ha visto este año Operación Triunfo? ¿Tiene algún favorito? ¿Qué pasó con la filtración? Reconoce que no ha seguido mucho el programa porque no tiene mucho tiempo, pero de vez en cuando se pone algún resumen.

Una de las cosas que más le llamaron la atención de esta edición fue el 'momento acampada': Los chicos de OT 2018 "son súper disruptivos y cuando no les gusta algo se unen para decirlo". Para la artista gaditana, la sociedad tiene mucho que aprender de ellos. "Cuando no nos guste algo molaría que nos juntásemos todos e hiciésemos lo mismo", explica. "A mí me gusta ese mensaje que dan y que tienen muchísimo talento".

Aunque sabemos que siente debilidad por Famous, nos cuenta que "para mí favoritos son todos. Cada uno tiene su estilo, su autenticidad".

Sobre la filtración de las valoraciones cuando fue jurado invitado de OT, Brisa avala la versión oficial, que ellos ven los pases de micros y toman notas. Esas notas se pasan a limpio y las tienen de referencia, pero en el directo cambia siempre.

Pero... ¿cómo vivió ella la indignación de los seguidores del programa en redes sociales? "La verdad es que fue muy gracioso. Yo me partí de risa porque hacían muchos memes. Luego me pusieron a mí de antisistema infiltrada, (...) pero fue muy gracioso, además es que voy a la tele y siempre pasa algo".