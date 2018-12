Alaska y Mario opinan sobre la nueva canción de Amaia

Alaska y Mario Vaquerizo tienen su propia sección en YU en la que juegan al trivia de lo trivial. Escuchan audios de actualidad y tienen que identificarlos y opinar sobre el tema. Entre los últimos ha sonado la nueva canción de Amaia, Un nuevo lugar.

“Una cabra cantando”, es lo primero que ha dicho Mario cuando todavía no la había reconocido. Luego ha rectificado para asegurar que a él le gusta mucho Amaia.

Alaska tampoco había oído la canción que la ha reconocida. En seguida ha dicho, “Amaia, una canción que dura 1’17’’ o algo así”. Y sí, unos segundos más, pero la duración del tema de la navarra ha llamado mucho la atención. Es una prueba de que está dispuesta a hacer lo que le venga en gana. “Me parece fenomenal, super a favor”, resaltaba Alaska.

Y eso le ha hecho recordar cuando sacó su primer single con Pegamoides “que duraba 2 minutos y pico y hubo un problemón y se reunió la compañía con las radios porque es que la canción decían que era muy corta”.

Alaska y Mario siempre han reconocido que ellos no son seguidores de Operación Triunfo y que, por tanto, no han seguido la trayectoria de Amaia. Pero respecto a si una vez acabado el concurso es el momento de que cada uno encuentre su camino, Alaska lo tiene claro, “habrá gente que tenga mucha personalidad y consiga imponerla y gente que tenga mucha personalidad y no consiga imponerla”.

El segundo audio de este trivia recogía las palabras de Ángela Ponce, la candidata española trans para Miss Universo. No se ha clasificado entre las 20 finalistas pero España ha hecho historia con una candidata así.

Eso le ha hecho recordar a Mario uno de sus momentos históricos favoritos de nuestro país: “La primera aparición de La Veneno en el Mississippi, a mediados del 95-96. Fue la primera trans en un programa de máxima audiencia. Yo la vi como una gran estrella y me ha educado mucho en algunas formas a la hora de hacer yo televisión o enfrentarme a los medios de comunicación”.

A lo que Alaska ha puntualizado que “cuando La Veneno salía en televisión nadie lo reivindicaba como un logro ni como nada, que también eso le da normalización al asunto porque si cada vez que damos un paso tenemos que exaltarlo como un logro, de repente ocurren las cosas”.

Y como no hay dos sin tres, llegó el tercer audio perteneciente a la nueva película de Mary Poppins. Les ha costado reconocerlo y hay un por qué. “No puedo con ella”, reconocía Mario, “¿para qué quiere regresar esa mujer con los zapatos de coja que lleva siempre?”.

Según él, su abuela decía que eran tonterías, “la veía muy repipi”, añadía.

Y todo esto después de que cada uno de ellos haya destacado una virtud y un defecto de su pareja. ¿Te imaginas cuáles han sido? Dale al play y échate unas risas.