Famous: “Una persona negra representando a España en Eurovisión sería algo brutal”

Operación Triunfo 2019 termina proclamando como ganador del programa a Famous. Con Alba Reche y Natalia en las posiciones segunda y tercera por muy pocos votos de diferencia, podemos decir que la etapa final ha estado reñida. Pese a ello, la victoria del último hombre de esta edición es, cuanto menos, merecida.

Ahora, todavía abrumado y desorientado, Famous debe enfrentarse al mundo exterior tras cerrar una importante etapa de desarrollo personal y profesional. Con el peso del premio todavía en el recuerdo de sus manos, el sevillano se somete a la prueba de su primera rueda de prensa. Estas han sido sus declaraciones.

¿Has pensado ya en qué vas a invertir el dinero del premio?

Voy a compartirlo con mis padres. También voy a utilizarlo para estudiar e invertirlo en alguna ONG. Todavía no lo tengo muy claro, pero sí. En un viaje también. Y en un piano. ¡Es que tengo muchas cosas!

¿En algún momento de esta última etapa fuiste consciente de tus posibilidades para ganar?

En ningún momento estaba pensando en ganar, ni yo ni ninguna de mis compañeras. Lo que queríamos era disfrutar de la gala independientemente de lo que pasase.

Al principio creí que ganaría Noelia. Cuando se fue estaba entre Natalia y Alba.

¿Quién pensabas que iba a ganar?

Al principio creía que sería Noelia. Pero cuando se fue, viendo las galas y la reacción del público estaba entre Natalia y Alba. Cuando al final quedamos Alba y yo pensaba que me quedaba fuera.

¿Qué ha sido lo peor del encierro durante estos meses?

Lo más difícil es estar aislado, eso nunca lo había vivido y entrar en la Academia y estar sin nadie de golpe fue como... ¡guau!

¿En algún momento ese aislamiento te hizo pensar en dejarlo? En salir del programa para estar con tu gente

No, porque tenía a mis compañeros que me ayudaban en los momentos de caída y bajones.

¿En qué compañero o compañera te has apoyado más?

En Marta. De hecho, cuando se marchó fue como... pfff. Pero con los demás también he estado muy bien, no ha habido ningún problema.

En un futuro, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?

Con Natalia, Alba, Noelia.

Me gustaría colaborar con Pablo Alborán

¿Y fuera de OT?

Con Pablo Alborán.

¿Cómo decidiste presentarte al programa?

Viendo Eurovisión. Vi a César y a los demás cantando y dije: ‘madre mía, yo quiero hacer algo así, quiero hacer eso, lo que están haciendo en el escenario. Darlo todo’. Estuve hablando con mis compañeros y me dijeron: ‘para presentarte a Eurovisión tienes que presentarte a Operación Triunfo’. Al principio tuve mis dudas , pero la semana anterior al castin de Sevilla decidí presentarme. Fui con mis amigos. A ellos no les cogieron y a mí sí. Me dolió un poco, pero bueno…

Famous: “Una persona negra representando a España en Eurovisión sería algo brutal”

Entonces tu objetivo principal siempre fue Eurovisión

Sí.

¿Cómo valoras la canción que te ha tocado? ¿Qué sentiste cuando la escuchaste?

Me encanta. Cuando escuché la maqueta pensé: “guau, que vozarrón”. En el momento de grabarlo en el estudio estaba súper nervioso porque no quería cagarla sabiendo que lo que me juego es Eurovisión.

¿Qué estilo es? ¿Se puede bailar?

Es funky. Sí se puede bailar, a mí me encataría bailarla.

¿Es la canción con la que te ves representando a España en Eurovisión?

Sí, el estilo va mucho conmigo. Tiene mucho royo y mucho flow.

Hablando con Alba en la Academia contaste el verdadero motivo por el que te gustaría presentarte a Eurovisión, ¿quieres compartirlo?

En España la población negra está menos valorada. Una persona negra representando a España en Eurovisión sería algo brutal. Lo hago no solo por la población negra , sino también por otras culturas, para visibilizarlas más.

Me gustaría ir a Eurovisión para visibilizar otras culturas

¿Creías que el tema racial iba a influir dentro del concurso?

La verdad es que no lo había pensado.

¿Qué estabas haciendo hace un año?

Estudiar. Hice el bachillerato de ciencias sociales , pero acabé cambiándome a artes escénicas. Tenía pensado irme al extranjero. Sabía que quería estudiar música.

¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa?

Ver una serie, dejé a medias La casa de las flores (risas). También quiero quedar con mis amigos.

Con tu estilo de música, ¿te ves triunfando fuera de aquí?

Bueno, hay que trabajar duro. Depende. Todavía me queda mucho que hacer para empezar a pensar en eso. Tengo claro el estilo que quiero hacer. Mi estilo es el soul, góspel, pop también. Y me gustaría seguir con él fuera.

¿En qué idioma te sentirías más cómodo grabando tu disco? Inglés, español.

En los dos, me gustaría mezclarlos.