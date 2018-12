Famous gana ‘OT 2018’ tras una actuación “bestial”

'OT 2018' ya tiene ganador: Famous. En una de las finales más reñidas que se recuerdan, el concursante quedó por delante de Alba Reche y Natalia, por muy pocos votos de diferencia.

Así lo mostraron en pantalla y así se fue viendo durante toda la edición en la que casi cada semana había un favorito nuevo.

Por ello, hasta esta última entrega nadie imaginaba quién podía alzarse con el triunfo.

La actuación de Famous que le llevó al triunfo

Lo que sí es cierto es que si hubo una actuación que levantó al público y al jurado esa fue la de Famous y su 'And I Am Telling You I’m Not Going' de Jennifer Hudson.

Más seguro de sí mismo que nunca y entregándose como no se le había visto hasta entonces, el concursante defendió un tema que dejó claro que era uno de los grandes de la edición.

Ana Torroja, que se había levantado de su silla para aplaudirle, le dijo: "¡Eres una bestia en el escenario, lo tienes innato, has crecido muchísimo. Ya tengo ganas de salir a verte en los conciertos".

Alba Reche, segunda clasificada

Alba también volvió a brillar en el escenario con su singular voz para interpretar el 'Creep' de Radiohead.

Lo hizo como siempre, a su especial manera, y por eso volvió a dejar magia en el plató. Quedó segunda clasificada, por un décima de diferencia con Famous pero, si recordamos la buena suerte de los segundos de OT... esa es una bendición.

Natalia, tercera finalista (contra todo pronóstico)

A la concursante que todos los jueces le habían dado un 10 y que los propios compañeros la entendían como ganadora, la audiencia la dejó en tercer lugar.

Algo que sorprendió a los presentes, sobre todo después de la espectacular actuación que hizo con el 'Never Enough' de Loren Allred y una puesta en escena que dejó boquiabierto a todos los que miraron.