David Rees: “Me gusta muchísimo Aitana, haría un mashup con ella”

David Rees puede despedir 2018 por todo lo alto. Ha sido para él un gran año, en el que lanzaba su EP Ojos y su nuevo single Girasol. Conocido por sus famosas covers y mashups virales, Rees es uno de los artistas más interesantes de nuestro panorama musical.

Cada cover que aborda la hace muy suya, aunque reconoce disfrutar mucho más las canciones que ha compuesto él.

Sobre el proceso creativo, afirma no tener ningún ritual a la hora de componer. "Lo más importante para mí es que el tema me inspire pasión, da igual que sea feliz, que sea triste (...) que yo sienta mucha pasión por un tema hace que pueda volcar mi corazón en esa canción".

A él, YouTube le ha dado una gran exposición, pero como youtuber, ¿es más fácil o más difícil que te tomen en serio en la industria musical? "A ver, creo que YouTube te da una oportunidad increíble y es un trampolín (...) pero si es difícil que la industria musical te entienda y entienda que aunque no tengas discos en el mercado sí tienes a mucha gente que te escucha y está esperando esos discos", explica, y continúa: "Sí que creo que YouTube nos pone a la generación de hoy en día pasos por delante".

También charlamos sobre géneros. "No sé si me veo cantando una canción de reggaetón, pero nunca digas nunca" (...) no sé, me apasionan tantos estilos".

David es un artista de los mashups y, de hecho, acaba de lanzar el de 2018 junto a Elena Teyou. A la pregunta ¿con quién de Operación Triunfo harías un mashup? Lo tiene bastante claro: "Me gusta muchísimo Aitana, tiene ese toque dulce, pero personalidad y potencia de voz; también Marina. De este año, contactaría a Marilia o Natalia para un mashup".