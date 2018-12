La Navidad no sólo es de Mariah Carey, otros artistas también endulzan estas fiestas

So this is XMas. Efectivamente: la Navidad ha llegado. Quizá te gusta o quizá no, pero probablemente no puedas escapar de ella, así que lo que mejor se puede hacer es disfrutarla. ¿Cómo? Escuchando las mejores canciones navideñas de tus artistas favoritos.

Y no, Mariah Carey no es la única estrella del pop que ha cantando a estas fiestas y ha convertido uno de sus villancicos en un hit. All I Want For Christmas Is You es sólo una de las muchas canciones que puede endulzar estas fiestas.

Una nueva versión navideña, por ejemplo, es la que Miley Cyrus ha hecho, junto a Mark Ronson, de Happy Xmas (War Is Over). Este tema, que lo sacó John Lennon en 1972, es un must cada Navidad y la reinterpretación de Miley no tiene, desde luego, desperdicio.

Otra artista que se ha consagrado como voz navideña es Sia. En 2017 lazó un disco entero de villancicos, un álbum lleno de temazos navideños con el que conquistó al mundo entero. Everyday Is Christmas se convirtió en todo un descubrimiento musical, un disco con el que Sia se mete de lleno en todas las casas cada Navidad.

Santa Tell Me de Ariana Grande se ha convertido en otro clásico navideño de otra artista pop cuyo género no es el de los villancicos, precisamente. Sin embargo, la joven Ariana supo dar con la clave para lanzar un tema lleno de guiños a los tópicos de este periodo tan familiar y lleno de regalos.

Justin Bieber tampoco dudó, hace unos años, en sacar un tema dedicado al muérdago navideño. El cantante lazó un villancico lleno de sentimiento que hizo la delicia de todos sus fans, un tema que también te ayudará a ambientar las fiestas de este año.

Siguiendo con cantantes masculinos, Michael Bublé también es una de las voces que siempre endulza las navidades. Cualquiera de sus versiones son fantásticas para estos días de frío, y además, tienes varias canciones para elegir.

Por último, sería injusto pasar por alto el reciente Carpool Karaoke que James Corden ha hecho junto a diez estrellas de la música con el tema Christmas (Baby Please Come Home).

Con el propio Michael Bublé al principio y al final, vestidos ambos muy navideños, el presentador da paso a otras estrellas como Migos, Cardi B, Paul McCartney, Shawn Mendes, Ariana Grande, Barbra Streisand, Adam Levine y Christina Aguilera. Un buen regalo para comenzar 2019 por todo lo alto.