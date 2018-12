Los lanzamientos de videojuegos que no debes perderte en 2019

Hemos intentando ofreceros un resumen lo más escueto posible de los videojuegos que vieron la luz en este 2018 y que deberías tener en tu consola.

Pero con la llegada del año nuevo vamos a tener que resetear y empezar de cero. Estos son algunos de los títulos que más expectación están generando y que llegarán en 2019.

Toma buena nota porque esto es lo mejor que traerá el nuevo año. Empezamos con los primeros cinco e iremos actualizando en los próximos días con más juegazos así que no nos pierdas la pista...

Metro Exodus (15 de febrero)

Metro, el épico shooter en primera persona basado en las novelas de Dmitry Glukhovsky y desarrollado por 4A Games, te mete en la piel de Artyom, un comando espartano en una Rusia postapocalíptica. Tras el éxito de Metro 2033 y su aclamada secuela Last Light, la serie regresa con su tercera y más ambiciosa entrega hasta la fecha: Metro Exodus.

4A Games ha reimaginado el paisaje de las llanuras del Europa del Este con un detalle impresionante, incluidos los restos inundados de pueblos y fábricas donde la vida cambió para siempre hace 25 años. ¿Qué encontrarán los Espartanos? ¿Sobrevivirán a los desafíos de la región?

Un cuarto de siglo después de que la guerra nuclear devastara la tierra, unos cuantos miles de supervivientes todavía se aferran a la existencia bajo las ruinas de Moscú, en los túneles del Metro. Se han enfrentado a los elementos contaminados, han luchado contra bestias mutantes y horrores paranormales, y sufrido las llamas de una guerra civil.

Pero ahora, como Artyom, debes huir del Metro y liderar a un grupo de Spartan Rangers en un viaje increíble a través del continente recorriendo una Rusia postapocalíptica en busca de una nueva vida en el este.

Metro Exodus es un épico shooter argumental en primera persona de 4A Games que combina combates mortales y sigilo con exploración y survival horror en uno de los mundos más envolventes jamás creado para un juego.

Explora las tierras salvajes de Rusia a través de vastos niveles no lineales y sigue el emocionante argumento que abarca un año entero desde la primavera, pasando por el verano y el otoño hasta las profundidades del invierno nuclear.

Inspirado por las novelas de Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus continúa la historia de Artyom en la mayor aventura de Metro hasta la fecha.

The Last of Us 2

Ellie y Joel vuelven en un viaje épico en la secuela del aclamado juego de Naughty Dog: The Last of Us.

Sabemos muy poco de esta secuela que, previsiblemente, debería llegar a finales de 2019 y en la que el protagonismo de los dos personajes principales ha cambiado.

Y no porque el mundo hecho pedazos en el que vivían se haya arreglado sino porque ahora podremos manejar a una adulta Ellie y Joel será el personaje que le preste ayuda.

Ya pudimos controlar a Ellie en algunas escenas del primer The Last of Us y nos morimos por volver a salir a la aventura con ella.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 tiene lugar en un mundo abierto, con un RPG guionizado en la metrópolis más vibrante y peligrosa del futuro, Night City. Juegas como V, un arma de alquiler que se estrena con su primer encargo. En un mundo de guerreros callejeros mejorados cibernéticamente, hackers sedientos de tecnología y corporaciones, este será tu primer escalón par convertirte en leyenda urbana.

Viniendo de los creadores de The Witcher 3 nos podemos hacer una idea de lo que podemos esperar la primera vez que encendamos la consola y metamos el juego en ella. Ténicamente impecable y creando nuevos estandares en lo que a escenarios destructibles respecta, algo con lo que la desarrolladora afirma haber estado experimentando para este juego.

Kingdom Hearts III (29 de enero)

Kingdom Hearts III lleva a los jugadores a vivir la aventura de su vida a través de una amplia gama de mundos. Desde Big Hero 6 y Frozen de Walt Disney Animation Studios hasta Toy Story y Monstruos S.A. de Pixar Animation Studios o Big Hero 6 y Enredados de Walt Disney Animation Studios, cada mundo trae consigo momentos mágicos, experiencias de juego únicas y personajes clásicos nuevos y antiguos.

Cuando se lance el juego de rol KINGDOM HEARTS III los jugadores podrán unir fuerzas con Donald y Goofy. Esta saga celebró su decimoquinto aniversario en marzo de 2017 y ha vendido más de 25 millones de unidades en todo el mundo.

Resident Evil 2 (25 de enero)

En Resident Evil 2 regresa la acción clásica, la exploración llena de tensión y el estilo de resolución de puzles que definieron la saga Resident Evil. Los usuarios se unen al oficial de policía novato Leon S. Kennedy y a la estudiante universitaria Claire Redfield, que se ven empujados hacia un nefasto estallido en Raccoon City que transformó a su población en zombis mortales. Deben trabajar conjuntamente para sobrevivir y llegar al fondo de lo que hay detrás del terrible ataque.

Tanto Leon como Claire cuentan con sus propias campañas jugables por separado, permitiendo que los jugadores vean la historia desde la perspectiva de ambos personajes. El destino de estos dos personajes favoritos de los fans está en manos de los jugadores mientras trabajan juntos para sobrevivir y llegar al fondo de lo que hay detrás del ataque a la ciudad. ¿Lo conseguirán vivos?

Resident Evil 2 ofrece una nueva perspectiva sobra la clásica saga survival horror, un apartado visual terroríficamente realista, un palpitante audio inmersivo, una nueva vista de cámara por encima del hombro y controles modernizados además de los modos de juego de la entrega original. Las pesadillas regresan.