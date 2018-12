God of War y los otros mejores videojuegos de 2018

Nos hemos pasado los 365 días del 2018 pegados al mando gracias a la gran variedad de juegos que han llegado hasta nuestras consolas.

2017 fue un año dominado casi totalmente por Nintendo gracias a The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey pero la vida sigue y en 2018 tenemos nuevos reyes de los videojuegos.

Hemos hecho un breve resumen con lo mejor para la redacción de Videojuegos40 aunque seguramente falten muchos (puedes decirnos qué juego incluirías tú en los comentarios si te apetece).

God of War: Santa Monica Studio - Sony Interactive Entertainment

Premio Game of the year (Juego del Año), Premio Mejor Dirección y Premio Mejor Juego de Acción / Aventura para un nuevo comienzo de la saga God of War. Kratos regresa en una arriesgada entrega de esta serie de acción brutal de Sony Santa Monica, en exclusiva para PlayStation 4.

Kratos ha dejado atrás su venganza contra los dioses del Olimpo y vive ahora en los dominios de las deidades y los monstruos nórdicos. En este mundo cruel e implacable debe luchar para sobrevivir, además de enseñar a su hijo, Atreus, a hacerlo también… e impedir que cometa los mismos errores sangrientos que el Fantasma de Esparta.

Este impactante replanteamiento de God of War combina los elementos característicos de la icónica serie (el combate, las luchas entre dioses y una escala impresionante) con una narración intensa y emotiva que vuelve a definir el mundo de Kratos.

Red Dead Redemption 2: Rockstar Games

Premio Mejor Narrativa, Premio Mejor BSO, Premio Mejor Sonido y Premio Mejor Actuación para Roger Clark para el videojuego más vendido del 2018.

La segunda parte de la serie Red Dead Redemption detalla una amplia variedad de actividades infames que Arthur y la banda de Van der Linde pueden realizar, como robar un tren, enfrentarse a bandas rivales y forajidos, escapar de astutos agentes de la ley y muchas más cosas en un mundo profundo, lleno de vida y muy peligroso en el que contaremos con el sistema Dead Eye.

La lista de acciones y misiones que se pueden jugar es casi interminable y la mejor opción es dejarse absorber por el juego, su historia y la libertad de exploración del mundo de Red Dead Redemption.

Monster Hunter World: Capcom

Monster Hunter: World, Premio al Mejor RPG, supone el renacimiento de una saga que lleva más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo. En ella pudimos disfrutar de la mejor experiencia de juego, utilizando todos los recursos a tu alcance para acechar monstruos en un nuevo mundo rebosante de emociones y sorpresas.

En Monster Hunter: World los jugadores dan caza y exterminan monstruos gigantescos en un ecosistema totalmente vivo, y un apartado gráfico espectacular. Entre las criaturas del Nuevo Mundo encontraron algunos de los monstruos favoritos de la saga, incluyendo Rathalos y The Great Jagras, que tienen la habilidad de tragar a su presa entera

Monster Hunter: World ofrece una experiencia de juego impecable para moverse libremente entre las diferentes áreas del mapa que componen los ecosistemas vivos y las transiciones dinámicas del día a la noche. Un arsenal completo de equipo, y un compañero en quien confiar. Tu equipamiento te dará el poder necesario para labrarte tu propio lugar en el Nuevo Mundo.

Conservando el sistema de creación y de progresión basada en habilidades de la serie, los jugadores se prepararán para aventurarse en misiones de buscar y acabar con monstruos, mejorando de forma progresiva sus habilidades para convertirse en el cazador definitivo.

Dragon Ball FighterZ: Arc System Works - Namco Bandai

Era el videojuego de lucha que millones de jugadores estaban esperando en todo el mundo y de ahí que se alce como Mejor Juego de Lucha. Dragon Ball FighterZ conserva la esencia de la famosa saga con espectaculares combates 3 vs 3 entre poderosos luchadores. Crea tu equipo soñado y domina las combinaciones rápidas en equipo.

El juego, resultado de la colaboración con Arc System Works, cuenta con gráficos anime de alta calidad y unos combates de aprendizaje sencillo pero difíciles de dominar.

Dragon Ball FighterZ tiene con un modo historia en el que podremos encarnar a diferentes personajes a la vez y conocer la historia de los saiyans, de los villanos, de los androides...

Forza Horizon 4: Playground games - Microsoft Studios

El lanzamiento más impactante para los amantes de la conducción y todos los jugadores es Forza Horizon 4. Las estaciones dinámicas lo cambian todo en el mejor festival automovilístico del mundo. Ve por cuenta propia o únete a otros equipos para explorar en un mundo abierto la hermosa e histórica Gran Bretaña. Comparte experiencias, colecciona, modifica y conduce más de 450 vehículos. Compite, realiza acrobacias, crea y explora... en definitiva, elige tu propio camino para convertirte en una Superestrella Horizon.

Otras características incluyen multijugador competitivo en línea, a través del servicio Xbox Live Gold, para hasta 12 jugadores en carrera. Los modos cooperativos admiten un total de seis participantes, con misiones y objetivos comunes. Todo ello con partidas entre consolas y ordenadores, de forma transparente al usuario. Además, el título también permite la creación de clubes y disfrutar de una colección de hogares repartidos por la Gran Bretaña representada en Forza Horizon 4.

En Xbox One X ofrece resoluciones de hasta 4K y HDR para conseguir un rango de colores más amplio. Esta versión también permite un modo con 60 imágenes por segundo, para sentir la velocidad al máximo mientras conduces. La edición estándar de Forza Horizon 4 incluye el juego y el paquete de coches Drift. La versión Deluxe añade un pase con coches extra y la excepcional, además, te trae lo mejor de Bond y el pase de temporada con dos expansiones completas.

Marvel's Spider-Man: Insomniac Games - Playstation

Marvel's Spider-Man es el más reciente trabajo de Insomniac Games nominados a multitud de premios y galardonados en múltiples ferias antes del lanzamiento. Del spidey con el que arrancamos el juego al Spider-Man con el que terminaremos el juego hay todo un enorme listado de habilidades, trajes y pistas/objetos que desarrollar. Para ello necesitarás acumular puntos XP a base de lograr misiones, resolver crímenes, encontrar mochilas y otras misiones secundarias que prolongarán durante horas la historia principal del juego.

En el mapa de la ciudad encontrarás casi infinidad de estas misiones que cumplir utilizando el sigilo, los artilugios o usando el entorno para ello. La ciudad de Nueva York está más viva que nunca ofreciendo distintos ambientes según los barrios donde reconoceremos edificios emblemáticos de la realidad y del universo Marvel como la torre de Los Vengadores.

La dificultad de estas misiones, así como de la historia principal, irá subiendo a medida que avancemos por lo que las mejoras del traje, de los gadgets, y de las habilidades de Spider-Man serán más necesarias cuanto más avancemos en el juego.

Fortnite: Epic Games

La primera vez que oímos hablar de Fornite fue allá por el E3 del 2013 y por entonces era sólo un nombre dentro de un largo listado de títulos que iban a intentar conquistar Xbox en los siguientes años.

Media década después, Fornite es el videojuego más jugado del mundo y probablemente uno de los más conocidos tanto por hardcore como por casual gamers. Su modo Battle Royale ha hecho historia poniendo de acuerdo a Twitchers, Youtubers y otros influencers que lo han catapultado a lo más alto.

Fortnite vio la luz a mediados de 2017 pero por la popularidad que ha tenido en 2018 merece estar incluído en este listado de los mejores videojuegos del año y también fue reconocido al Mejor Juego Multijugador.