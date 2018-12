La entrada (y el doblete) de Aitana y el subidón de Miley Cyrus, entre lo mejor de la lista semanal

Una semana más —en este caso, la penúltima lista del año—, las mujeres han tenido mucho protagonismo en LOS40. Vale, el número uno ha ido a parar a manos de Calvin Harris y Sam Smith con Promises, y el récord de permanencia sigue en poder de Blas Cantó (Él no soy yo acumula 39 semanas con nosotros, y aún está en el #15), pero el resto de protagonistas son del sexo femenino.

Destacadísimo ha sido el papel de Miley Cyrus con Nothing breaks like a heart, el single que ha grabado con el productor Mark Ronson. Tras una escalada de seis posiciones ha acabado en el #21 y siendo la subida más fuerte de la semana. Un temazo que se sitúa ya entre las grandes canciones de la trayectoria al completo de Miley.

Por su parte, Aitana ha colocado su single Vas a quedarte directamente en el #24, lo que le otorga el derecho a ser la entrada más fuerte. De este modo, Aitana hace doblete, pues su tema Teléfono (que fue número 1) sigue en lista (#33). La otra novedad de la semana ha sido la de Rita Ora, que se estrena en el #36 con Let you love me. En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar te resume lo mejor de la semana.