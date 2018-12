Bad Bunny - Ni bien ni mal [2018]

Bad Bunny termina el año por todo lo alto con la buena acogida de su primer álbum, sí, has leído bien, su primer álbum. Aunque llevamos tiempo escuchando sus canciones, hasta ahora no había publicado ningún disco completo y el primero es X100 Pre que está teniendo una gran acogida, incluso en nuestro país, donde ha conseguido tener la tercera cifra de la historia en streams de un álbum el día de su lanzamiento en Spotify España.

Después de lanzar una canción contra la violencia de género y de repartir juguetes a los niños más desfavorecidos con su Fundación, esa aura de chico bueno se llena de sensualidad con su último vídeo: Ni bien ni mal.

Y que conste que no se desnuda para recibir un masaje sino que es él quien se pone manos a la obra para dársalo a una chica a la que no vemos la cara.

Sin duda, una buena forma de despedir el año. “Mi primer álbum. Siempre soñé con uno y por mil razones que solo Dios sabe, ahora fue el momento, pero creo que en uno mejor no pudo ser”, reconocía en sus redes.

“Les digo que lo hice con tanto amor y tanta pasión, que la ansiedad por que saliera era nivel 100. Yo solo espero que les guste, que lo disfruten y lo tengan con ustedes. Este disco es para todos mis fanáticos reales. Los que me siguen de corazón. Los que creen en mí y en lo que hago. Para la gente segura de sí misma sin complejos, sin barreras ni límites en su mente. Para los que les gusta lo único, lo diferente, lo genuino”, señalaba.

Pero ahí no quedaba la cosa porque está tan emocionado con su debut que tiene mucho que decir sobre él. “Un escape a todo lo que está sonando. Este soy yo. Quizás mucha gente esperaba otra cosa y no importa, lo entiendo. Pero era muy necesario hacer algo diferente y de lo que yo me pudiera complacer como artista. Yo estoy muy, muy, muy contento con lo que hice, satisfecho y orgulloso del trabajo que se hizo. Y sé que de este álbum saldrán muchas cosas buenas”, añadía.

Un disco con 15 temas en el que colaboran Drake, Diplo o El Alfa.