Drake, BlackPink y The Carters, entre los mejores videoclips de 2018 (según Rolling Stone)

El 2018 está llegando a su fin y, como buenos apasionados de la música, no podemos evitar hacer un repaso de los mejores videoclips del año. Pero esta vez lo hacemos de la mano de la revista Rolling Stone, que se ha encargado de publicar su Top 10 de los mejores vídeos musicales que han visto la luz este año.

The Carters - Apeshit

En primer lugar se encuentra Apeshit de The Carters, el dúo compuesto por Beyoncé y Jay-Z. Se trata del único videoclip que se publicó de su álbum Everything is Love, un proyecto con el que han presentado una verdadera obra de arte, literalmente. Tanto es así que, tal y como explica la revista, algunos historiadores se reunieron para descifrar el significado de este proyecto audiovisual tras su publicación.

APES**T - THE CARTERS

Childish Gambino - This Is America

Al cuadro de Beyoncé y Jay-Z le sigue This Is America de Childish Gambino, o Donald Glover para los amigos. A través de este vídeo pudimos ser testigos de su protesta hacia la violencia de armas hacia la comunidad de habitantes de raza negra de los Estados Unidos.

Childish Gambino - This Is America (Official Music Video)

Anderson. Paak - Til It's Over (Welcome Home)

En tercer lugar está el proyecto audiovisual de Anderson. Paak, un videoclip de cuatro minutos que se publicó para promocionar el HomePod de Apple. A través de sus escenas podemos viajar a los años 90, época en la que los efectos visuales tomaron protagonismo.

HomePod — Welcome Home by Spike Jonze — Apple

Hurray for the Riff Raff - Pa'lante

Dirigido por Kristian Mercado Figueroa, Alynda Segarra de Hurray for the Riff Raff decidió reflejar los desastres que ocasionó el huracán María en Puerto Rico en septiembre del pasado año. Los protagonistas son una pareja distanciada que parece no encontrar solución a sus problemas.

Hurray For The Riff Raff - Pa'lante (Official Video)

Jay Rock, Kendrick Lammar & Future - King's Dead

El confetti en una barbería parece ser de lo más común en King's Dead. Jay, Kendrick y Future nos deleitan con un sinfín de escenas excéntricas entre las que Kendrick aparece esquivando el tráfico, entre otras.

Jay Rock, Kendrick Lamar, Future, James Blake - King's Dead (Official Music Video)

Drake - God's Plan

Drake es uno de los raperos más solicitados. Su gran éxito God's Plan presentó un emotivo videoclip que consiguió recaudar un millón de dólares para las familias, los trabajadores y los niños más necesitados de Miami.

Drake - God's Plan

Tierra Whack - Whack World

Si para Jay Rock, Kendrick y Future es común llenar una barbería de confetti, para Tierra Whack lo son un cementerio de Muppets. Globos rojos explotados y un funeral son otras de las imágenes que podemos ver en este excéntrico videoclip.

Tierra Whack - Whack World

BlackPink - Ddu-Du Ddu-Du

El K-Pop ha sido uno de los mayores fenómenos musicales de este año. Por tanto, no es de extrañar que la archiconocida banda femenina BlackPink tenga su mención en esta lista. Lo hacen junto al videoclip de Ddu-Du Ddu-Du, el tema que se ha convertido en el segundo videoclip más visto en las primeras 24 horas de la historia de Youtube.

BLACKPINK - ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’ M/V

Flasher - Material

Así como Eurojunior nos hablaba de "navegar por la red" y "navegar en Internet", Material de Flasher nos muestra sus mejores referencias del universo digital que nos rodea. En su videoclip aparecen elementos relacionados con los anuncios "pop-up", algoritmos y autoplays, entre otros.

Flasher - Material (Official Video)

St. Vincent - Fast Slow Disco

La cantante nos deleita con escenas protagonizadas por una orgía de la mano del director Zev Deans. Como curiosidad, la revista Rolling Stone desvela que muchos de los actores comenzaron algunas relaciones entre ellos desde el día de su rodaje.

St. Vincent - Fast Slow Disco (Music Video)

Estos son los mejores videoclips que nos ha traído el 2018, según la revista Rolling Stone. ¿Cuál es tu favorito?