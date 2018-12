¿Despedirán el año en el Nº 1 Calvin Harris y Sam Smith?

Todo tiene su fin, como cantaban Los Módulos, y a 2018 le quedan literalmente dos telediarios. La de este sábado será la última lista del año: el artista que la lidere tendrá el honor de terminar la temporada en lo alto de LOS40… y empezar también así 2019. Disfrutará como nadie de una "feliz entrada y salida de año". Analicemos aspirantes al podio.

El pasado sábado fue Promises, el bombazo bailable de Calvin Harris y Sam Smith, el tema que se aupó a la primera plaza de nuestro chart. Era la cuarta semana que Harris se convertía en número uno de LOS40 este año (las otras tres lo logró con One kiss), y si repitiera en lo alto conseguiría lo que nadie ha conseguido en 2018: estar cinco semanas en el primer puesto.

Sus perseguidores no se lo van a poner fácil. Cuatro canciones cantadas en español pugnarán también por la medalla de oro: Lo siento, de Beret (#2), Cuando nadie ve, de Morat (#3) —estas ya fueron número uno—, Ya no quiero ná, de Lola Índigo (#4) y otra que también llegó a la cima, Qué tienes tú, de DVicio. Cualquiera de ellos sumaría otro número uno a la música en nuestro idioma que ha tenido una presencia importantísima este 2018 en la lista.

En el capítulo de candidatos, ya te hemos contado que los aspirantes son Leiva, DJ Snake (con sus amigos) y Ava Max. Sus tres temas podrían insuflar aire fresco a la lista en el inicio de 2019, con sonidos muy variados, además. Para darles luz verde, apoya sus candidaturas con el HT #MiVoto40 en Twitter.

En cuanto a premios por votar en antena, regalaremos el juego Just dance 2019 para la plataforma que elijas, y el CD Los Nº 1 de LOS40 autografiado por el equipo del programa. Música y baile: ingredientes perfectos para hacerte pasar unas fiestas de lo más divertido. Desde las 10 (9 en Canarias), abriremos las líneas del 902 39 40 40.

No nos dirás que no es un planazo para una mañana de sábado en vísperas de Nochevieja, ¿no? Sobre todo, porque es compatible con cualquier otra actividad: deporte, recoger la casa, compras de última hora… Si nos has acompañado todo el año, te esperamos también para repasar la última lista.