OT 2018 continúa… ¡Ahora con la gira!

Que nadie se preocupe que, aunque TVE haya anunciado un descanso del formato, todavía tenemos Operación Triunfo para rato. Estas Navidades hemos tenido la prueba. Gala de Navidad que nos ha dejado momentos para comentar como el de Amaia cuando cantó (delante de Alfred) la canción que comparte con Carolina Durante.

Luego llegó Hasta pronto en el Palacio Sant Jordi con el que OT 2017 ha despedido su gira por todo lo alto con dos espectáculos (uno esta noche).

La generación del año pasado pone así su particular punto final a una etapa que les ha llevado por todo el país y que ha consolidado un formato al que le queda vida. Por cierto que aquí sí, Amaia y Alfred cantaron juntos y nos recordaron ese City of stars que marcó una relación que ya no funciona aunque mantengan los abrazos.

Habré sido de las pocas que habrán tenido el placer de ver el mejor momento del concierto. Pase lo que pase, no os olvidéis nunca. #OTHastaPronto #Almaia pic.twitter.com/w8bwx4VdqT — martha (@badperhaps) 27 de diciembre de 2018

Ahora les toca el turno a sus sucesores. Los chicos que han pasado por la Academia este año toman el testigo y empiezan a preparar una gira que ya tiene, de momento, once fechas confirmadas.

Antes les tocará vivir esa resaca del programa en forma de Eurovisión que todavía está pendiente de resolverse.

Vale que la repercusión de esta última edición no ha sido la misma que la de su predecesora, pero seguro que sus conciertos van a estar completos. Si estás pensando pedir como regalo de Reyes unas entradas, aquí te dejamos las fechas y ciudades que, de momento, están confirmadas.