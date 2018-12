Elle Fanning canta en ‘Teen spirit’, el drama adolescente que pone el foco en los talent show

Sí, los musicales están de moda y buena prueba es el reciente éxito de Ha nacido una estrella. Si a eso le unimos el furor que siguen generando en medio mundo los talent show musicales, nos encontramos con Teen Spirit.

Se trata de la ópera prima de Max Minghella, sí, el hijo de Anthony Minghella (El paciente inglés o El talento de Mr Ripley). Un drama adolescente que pone de relieve la obsesión de las competiciones musicales y que han producido los mismos que estaban detrás de La la land.

Esta especie de Cenicienta renovada y musical se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto pero no llegará a las pantallas hasta el próximo abril.

Eso sí, ya hemos podido ver el tráiler que nos permite descubrir la faceta de cantante de Elle Fanning (Maléfica o The Neon Demon). En este pequeño avance de lo que nos espera interpreta Dancing on muy own de Robyn.

Teniendo en cuenta que da vida a Violet, una tímida adolescente que sueña con escapar de su pueblo y dedicarse a la música, está claro que vamos a escucharla cantar, y mucho. En su empeño por conseguir su objetivo, esta joven se inscribe en un concurso local.

Entre su repertorio hay temas de Tegan & Sara, Ellie Goulding, Annie Lennox, Sigrid, Orbital o Carly Rae Jepsen.

Pero no será la única voz que oigamos en la banda sonora ya que también incluye a artistas como No Doubt, Katy Perry, Grimes, Ariana Grande o Aqua.

Está claro que queda mucho cine musical para 2019 y esta película será una de las que más peso tenga entre los más jóvenes.