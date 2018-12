Estas son las 5 bandas sonoras imprescindibles de 2018

El cine musical es tendencia. Puede que fuera La la land la que puso de nuevo en primera fila a un género que ha protagonizado idas y vueltas en las tendencias cinematográficas. El caso es que ahora, sin duda, está de moda y el público tiene ganas de más.

Sin duda, en la gran pantalla cada vez se premia más el acierto de una banda sonora que esté a la altura y eso nos ha permitido disfrutar de grandes trabajos como los 5 imprescindibles que nos ha dejado este género en 2018.

Podríamos hablar del trabajo que ha hecho el líder de Radiohead, Thom Yorke, para Suspiria. O del esfuerzo de Disney por reunir en un mismo álbum a Sia, Sade, DJ Khaled o Demi Lovato para la banda sonora de Un viaje en el tiempo. Pero no, nos hemos centrado en las 5 que han sido protagonistas en las listas de ventas.

El gran showman

Hicieron falta siete años de darle vueltas al proyecto para que pudiéramos ver esta película que rompió esquemas y superó todo tipo de expectativas. Con Hugh Jackman al frente y Zac Efron o Zendaya al lado, protagonizaron una de las bandas sonoras más potentes del año.

El prota ya reconoció que había estado dos años dando clases de canto para preparar su papel. Y parece que le vinieron bien porque del álbum se han vendido más de 5 millones de copias y ha sido número uno en varios países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido.

Si nos detenemos en los británicos, hicieron que se mantuviera durante 11 semanas en el nº1 de ventas, superando el record que tenía Fiebre del sábado noche.

Tal ha sido la acogida de esta banda sonora que en noviembre publicaron una nueva versión, The Greatest Showman Reimagined, con nuevas versiones de los temas interpretados por artistas como P!nk, Kelly Clarkson, Panic! At the disco, Years & Years o James Arthur.

Además, en España tenemos un especial recuerdo de esta obra porque uno de sus temas fue el primero que cantaron juntos los 16 concursantes de Operación Triunfo 2018.

Ha nacido una estrella

Una de las bandas sonoras que tenemos más presentes es la de esta película porque se estrenó en esta recta final del año y porque, será una de las que tendrán protagonismo en los primeros meses de 2019 ya que seguro que jugará un papel importante en los premios de cine más importante.

Lady Gaga cierra un año de lujo con este trabajo que ha demostrado que puede desarrollar su faceta de actriz con buenos resultados y que su música sigue ganando adeptos. En esta ocasión junto a Bradley Cooper que ha sido el gran descubrimiento de esta banda sonora.

Su debut como director ha sido todo un acierto por mucho que Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, le aconsejara que no siguiera adelante con él. La única pena que tenemos es que no se hayan planteado hacer una gira que nos permitiera escuchar en directo estas canciones que se mueven entre el country y el pop.

Bohemian Rhapsody

Queen es uno de esos grupos clásicos que en lugar de ir perdiendo adeptos con el paso del tiempo, los van ganando. Es uno de los estandartes de la música contemporánea que parece que nunca ha dejado de existir. Y menos ahora con el estreno de la película que nos narra la historia de Freddie Mercury con el inicio de su banda, Queen y que lleva por título uno de sus temas más emblemáticos.

Rami Malek ha logrado meterse en el papel que es fácil olvidar que Mercury ya no está en este mundo cuando le vemos en la pantalla. Se ha convertido ya en el biopic musical más taquillero de la historia y lo que le queda porque es uno de los imprescindibles de estas Navidades.

Lo curioso es que en este caso, la banda sonora no ofrece nada nuevo. Son los temas de siempre, los que elevaron al podio a un grupo que está en el imaginario de todo el mundo.

De hecho, el estreno de esta peli ha impedido que la banda sonora de El gran showman sea el disco más vendido del año. Queen sigue reinando y ha vuelto a conquistar las listas de ventas ahora que su catálogo se ha relanzado con la peli.

Mamma Mía, una y otra vez

Desde 1969 no había habido un año en el que tres bandas sonoras ocuparan el top de los álbumes más vendidos en el Reino Unido. Pero este 2018 ha ocurrido y se ha llevado la palma la música de Mamma Mía.

El disco más vendido del año en UK es el de Mamma Mía, una y otra vez que ha logrado dejar en una segunda posición a El gran showman.

Clásicos de Abba interpretados por los actores de la película parece haber sido un buen reclamo. Y entre esos actores encontramos a Cher que también ha vivido un relanzamiento de su carrera gracias al film.

Pero ahí no queda la cosa y es que la banda sonora de la película que inició esta saga, hace 10 años, ha sido el quinto disco más vendido del año en ese país de referencia musical.

Waterloo, Fernando o Dancing queen han sonado con mucha fuerza este 2018 y nos han hecho volver a bailar y contagiarnos de su alegría.

Black Panther

Está claro que el cine de super héroes se ha puesto las pilas en esto de las bandas sonoras y a la cabeza de esta buena elección está Black Panther cuya música será otra de las protagonistas de las próximas galas de premios de cine.

Poner a Kendrick Lamar al frente de este trabajo fue todo un acierto de Marvel que, por fin, decidió apostar por grabaciones originales para dar forma a la banda sonora.

En Estados Unidos, Lamar es un rey y apostar por la música que lo peta en aquel país fue uno de los ingredientes definitivos para que las cifras se dispararan con este trabajo en el que participan nombres tan relevantes como The Weeknd, SZA, Future o Travis Scott.

Apostar por la música que triunfa comercialmente, fichar a grandes artistas del género y potenciar un mensaje de ‘black power’ han sido definitivos para esta peli que llegó en un momento en el que los temas raciales en Estados Unidos están muy candentes.