Taylor Swift se convierte en Ariel de ‘La Sirenita’

Taylor Swift se ha convertido en la gran protagonista de año nuevo, con permiso de Cristina Pedroche y su vestido de estilo hawaiano. La artista ha empezado muy, pero que muy bien el año.

En lo profesional, Swift de 29 años ha estrenado su Reputation Stadium Tour en Netflix, donde podemos ver, desde el sofá de casa, cómo se las gasta la diva encima de los escenarios. Y sí, lo hace especialmente bien.

En lo personal, Taylor ha recibido 2019 de la mejor manera que se puede: rodeada de sus amigos, bebida y en una divertida fiesta. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que no lo ha hecho vestida con un traje elegante, si no disfrazada de una de sus princesas Disney favorita: nada más y nada menos que de Ariel de La Sirenita.

Lo ha hecho con un impresionante vestido de tubo, cuya falda de color verde simula la cola de sirena. La parte de arriba, con escote en forma de corazón, es como las conchas que lleva la princesa en la famosa película. Vamos, todo un acierto.

Las chicas de la fiesta vestidas de sus personajes favoritos / Instagram

A todo esto hay que sumarle la peluca roja que se ha puesto la artista de Look What You Made Me Do que, por cierto, no le queda nada mal. Como broche final, Swift ha coronado el conjunto con un pequeño bolso en forma de cangrejo. ¿Su propio Sebastián?

No sabemos si Taylor se animó a cantar algunas de las canciones de la película, pero, por lo que vemos en las fotos que ha compartido en su cuenta de Instagram, se lo pasó de maravilla rodeada de sus amigos entre los que se encuentran otras caras conocidas como Ryan Reynolds (con el que compartió una divertida imagen bebiendo ginebra), Blake Lively (que iba vestida de Dorthy de El Mago de Oz) o Gigi Hadid (que sorprendió como Mary Poppins).

Swift y Reynolds sí que saben pasarlo bien / Instagram

Además, otras de sus amigas decidieron vestirse como chicas que marcaron la historia del pop. De este modo, podemos ver a Taylor, posando con nuevas versiones de Avril Lavigne o Gwen Stefani

Para empezar el 2019, Taylor y sus amigos decidieron hacer esta fiesta de disfraces, tal y como explica en su cuenta de Instagram: “Este Año Nuevo decidimos disfrazarnos de nuestros héroes de la infancia. Les envío amor y esperanza para el 2019”.

Taylor Swift junto a las nuevas versiones de Avril Lavigne y Victoria Beckham / Instagram

No hay duda de que Taylor Swift ha tenido un gran 2018, consiguiendo recaudar más de 345 millones de dólares con su Reputation Stadium Tour. A ver cómo nos sorprende este año…