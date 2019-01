Taylor Swift suda y la nueva película de Netflix es la prueba

Escuchar el concierto de año en televisión es toda una tradición. Cada 1 de enero, son muchos los que resucitan –después de una noche loca- al ritmo de la Marcha Radetzky de Johann Strauss. Este 2019, ha sido Christian Thielemann quien se ha puesto frente a la Orquesta Filarmónica de Viena para hacernos más amena nuestra primera mañana del año.

Pero no ha sido el único concierto televisivo que hemos podido disfrutar. Para aquellos que no son muy aficionados a la música clásica, Netflix les ha hecho un regalo. Bueno, más bien un regalazo: la retransmisión de uno de los conciertos de Reputation Stadium Tour. Vamos, que aquellos que han querido empezar el año escuchando a una de las nuevas divas del pop, han podido hacerlo. Bueno, no solo escucharla, sino ver el impresionante despliegue de medios que utiliza Swift en sus actuaciones.

No nos extraña que Reputation Stadium Tour haya conseguido recaudar, nada más y nada menos, que la friolera cantidad de 345 millones de dólares, siendo la segunda gira realizada por una mujer que más dinero ha recaudado. Tan solo Madonna se encuentra delante de ella.

Si bien, ya os contamos de primera mano cómo fue vivir un concierto de Taylor, tenemos que reconocer que la experiencia de ver este espectáculo en televisión nos ha encantado.

La película fue grabada el 5 y el 6 de octubre en estadio de AT&T de Arlington, Texas, y se trata de la primera colaboración entre Netflix y la cantante. ¿Habrá alguna más ese año?

En LOS40, tras escuchar la Marcha Radetzky, nos pusimos Taylor Swift: Reputation Stadium Tour y nos quedamos hipnotizados. Por ello te resumimos la experiencia en cinco puntos.

1. Su director: Paul Dugdale

Taylor Swift solo sabe rodearse de los mejores, por eso ha apostado por Paul Dugdale para dirigir esta película. No es nada fácil grabar un concierto, mucho menos uno de Taylor, donde ocurren cosas en cada parte del escenario. Pero Dugdale sale airoso de este problema y muestra al espectador cada detalle de lo que está ocurriendo.

No se trata de la primera vez que este director trabaja grabando un gran concierto. Ha rodado varios directos de los Rolling Stones, Ed Sheeran, Adele y One Direction. ¡Buen currículo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 9 Nov, 2018 a las 3:33 PST

2. El despliegue de medios

La película de Taylor Swift: Reputation Stadium Tour se parece más a un espectáculo grabado de El Circo del Sol que a un concierto. Juegos de luces, serpientes colosales que surgen del escenario, artistas volando sobre las cabezas de los asistentes y bailarines haciendo acrobacias, son solo algunos de los principales reclamos del concierto. Y sí, en nuestra pantalla nos siguen impresionando.

3. Los mensajes de Taylor Swift a sus seguidores

Aunque muchos tachen a Swift de frívola, la artista intenta tener una gran conexión con sus fans. La cantante de Look What You Made Me Do sabe que no puede descuidar su trato con ellos e intenta ser todo lo cercana que puede. Aunque rara vez concede entrevistas a los medios, sus seguidores pueden conocerla mejor cuando acuden a verla en los conciertos y la escuchan hablar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 19 Oct, 2018 a las 9:45 PDT

Sin ir más lejos, en la película podemos ver a una Taylor Swift emocionada, enviando un bonito mensaje a sus seguidores: “Si tuviera que adivinar y decir la única cosa que probablemente todos en este estadio tienen en común, creo que diría que a todos nos gusta la sensación de encontrar algo real como una verdadera amistad, un amor o a alguien que realmente te quiere y que es honesto contigo. Creo que eso es lo que todos buscamos en la vida. Creo también que las cosas que más nos asustan en la vida son aquellas que amenazan la posibilidad de encontrar algo así de real”.

4. Las canciones de Taylor Swift

Obviamente si vas a ver el concierto de Taylor Swift en televisión es porque te gustan sus canciones. Eso sí, algunas de ellas las escucharás como nunca antes. Por ejemplo, la artista hace un medley de Love Story con You Belong With Me. También la podemos ver cantar una de sus canciones más populares, Shake It Off, con dos de las artistas del momento: Camila Cabello y Charli XCX. Vamos, todo un espectáculo.

5. Los espectaculares looks

Taylor Swift se cambia hasta siete veces de estilismo durante las dos horas que dura el concierto. Lo mismo la vemos cantando con un vestido que con un impresionante body de lentejuelas. Y sí, con todo lo que se mueve la artista encima del escenario, le vemos hasta el sudor. Porque, aunque muchos no se lo crean, Taylor Swift suda como el resto de mortales y esta película es la prueba de ello.