Natalia de ‘OT’ recibe el año con un emotivo discurso: “Tengo tantas cosas que contaros”

Hace tan solo dos semanas, Famous se proclamó ganador de la nueva edición de Operación Triunfo. Sus compañeras, Alba Reche y Natalia, se quedaron pisándole los talones, en un segundo y tercer puesto. Ahora, los tres finalistas se enfrentan a un nuevo año lleno de retos: crearse un hueco en la difícil industria de la música.

Tras estar casi cien días encerrados en la academia, los tres finalistas han visto como su vida ha pegado un giro de 180 grados. Quizá no gocen de la popularidad y la repercusión tuvieron los concursantes de la edición de 2017, pero sus nombres suenan en la calle. Este 2019 veremos qué camino seguirán sus carreras.

Para despedir el año, los tres finalistas han querido dar las gracias por este 2018, reflexionando sobre el punto en el que están.

Por un lado, Natalia ha compartido cómo se siente en estos momentos: “Menuda locura de realidad. Todavía no entiendo nada, pero me hace mucha ilusión poder dirigirme a todas esas personitas que dais tanto amor gratis, me encantaría besaros la frente a todxs”.

La navarra asegura que va a trabajar muy duro “hasta que sea una abuelita” y que tiene muchas ganas de poder hacer realidad sus proyectos. Y, por lo que intuimos en las últimas palabras de su mensaje, algo tiene entre manos: “Tengo tantas cosas que contaros que no me caben en un post, espero poder irlas enseñando poco a poco”.

Famous, el ganador, ha querido agradecer que este año haya podido cumplir su sueño. Y, como si se tratase de un oscarizado discurso, ha agradecido a su familia, amigos y a sus chicos de OT por “estar allí siempre dándole amor”.

Por último, Alba Reche ha tirado de metáforas para felicitar el año a todos sus seguidores: “Que los latidos, que es la mejor música de todas, os acompañen otro año más; espero que alguna vez marquen el ritmo de nuestras canciones”.

Estamos seguros de que a estos tres les espera un gran 2019 por delante, esperemos que esté lleno de nueva música. Solo el tiempo nos lo dirá.