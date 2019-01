Lana del Rey ya ha terminado su nuevo disco y lanzará single el 9 de enero

2019 comienza genial para los seguidores de Lana Del Rey. La cantante y compositora neoyorquina ha confirmado que su nuevo disco, Norman Fucking Rockwell, está terminado y que lanzará un nuevo single el próximo miércoles 9 de enero.

Así lo ha anunciado la artista en su cuenta oficial de Instagram, donde ha aprovechado para felicitar el año nuevo a sus fans y compartir un extracto de su nueva canción.

"Feliz año a todos, espero que disfrutéis de la nueva canción que voy a lanzar el día 9. Se llama Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it. Además, la semana pasada terminé un pequeño libro de poesía que he estado escribiendo durante los últimos 13 meses y que publicaré más tarde. Mientras tanto, me gustaría disculparme de antemano por las cancelaciones de los próximos shows. Me gustaría poder cumplir con todas estas obligaciones, pero no voy a ser capaz. Gracias, L", firmaba Lana Del Rey.

En este mismo post revelaba cómo suena su próximo tema, que estará incluido en su sexto trabajo de estudio. Norman Fucking Rockwell ha sido producido con Jack Antonoff y se publicará el 29 de marzo de 2019, según MTV UK. Cantante, músico, compositor y productor musical estadounidense, Antonoff es el cantante de Bleachers y guitarrista y baterista en la banda indie FUN.

A sus 34 años, Jack Antonoff ha ganado tres premios Grammy, dos con FUN y uno por la producción del álbum 1989 de Taylor Swift. Como productor, también ha trabajado con Swift en Reputation (2017), con Lorde en Melodrama (2017) y con St. Vincent en Masseduction (2017).

Con cinco discos publicados, numerosos singles de éxito y más de 8 millones de copias vendidas, Lana Del Rey es una de las solistas más interesantes del indie pop internacional. En septiembre de 2018, la cantante nos obsequiaba con dos nuevas canciones, Venice Bitch y Mariners Apartment Complex. Dos adelantos increíbles de lo que está por venir.