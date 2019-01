Dua Lipa y J Balvin coinciden en Nochevieja

Dua Lipa y J Balvin no pueden quejarse de cómo les ha ido el 2018. Mientras que la primera ha sumado una decena de premios alrededor del mundo y ha posicionado sus canciones en lo más alto de los charts; el segundo, ha lanzado Vibras, su nuevo álbum de estudio, siendo uno de los más reconocidos por la crítica. Por eso nos preguntamos, ¿cómo nos van a sorprender este año?

Pues quizá sea con una colaboración de ambos. Los artistas han coincidido en Nochevieja y parece que se han hecho muy amigos. La británica, que se encontraba pasando el último día del año con su familia y su novio en Miami, coincidió con el artista colombiano en la ciudad. Y esperemos que hablasen de música.

De hecho, ambos han subido la misma foto en sus cuentas de Instagram donde aparecen juntos. “2019 es para hacer nuevos amigos”, ha escrito la artista de New Rules junto a la publicación. Nosotros añadiríamos “y para crear nueva música juntos”, porque nos encantaría escuchar un tema de estos dos.

No sería nada extraño que Lipa y Balvin decidiesen trabajar juntos. Por un lado, el colombiano ya ha trabajado con artistas anglosajones de la talla de Beyoncé, ¿o no os acordáis del remix de Mi Gente? Además, se trata de uno de los artistas urbanos del momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dua Lipa (@dualipa) el 1 Ene, 2019 a las 7:46 PST

Por otro, Dua Lipa no tiene miedo en adentrarse en nuevos sonidos como el reguetón. De hecho, ha sido de las pocas cantantes que ya han colaborado con un grupo de K-Pop, BlackPink, en su tema Kiss and Make Up.

Quizá, la única traba que vemos a esta colaboración es que ambos artistas pertenecen a discográficas distintas: mientras que él está con Universal Music, ella lo está con Warner. Eso podría truncar nuestros sueños. Pero, quién sabe, quizá podrían llegar a un acuerdo.

Solo estamos a 2 de enero y ya estamos ansiosos y ansiosas por escuchar todo lo que está por venir. Seguro que vemos más de una colaboración latino-anglosajona. Crucemos los dedos para que sea la de estos dos.