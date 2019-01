¿Mantendrán Lola Índigo el Nº 1 en la primera lista de 2019?

2018 terminó con Lola Índigo en el puesto de honor de LOS40, y la primera lista de 2019 podría traer un nuevo líder… o no. La competencia es grande, y parece que los artistas que ocupan las posiciones de cabeza se resisten a abandonarlas. A día de hoy, la segunda plaza es para Calvin Harris y Sam Smith; la medalla de bronce la ostenta Beret; y el cuarto puesto lo ocupa Morat. Todos ellos han sido número uno. Tenemos que situarnos en la quinta plaza para encontrar una canción que aún no lo ha sido: Perdón, de Bisbal y Greeicy. El año nuevo no ha podido comenzar con más emoción.

Emoción que alcanza también al apartado de candidatos. Nada menos que cuatro son los que optan a entrar en lista este sábado, los cuatro, españoles: Ana Guerra, Blas Cantó, Malú y Vanesa Martín. Nos consta que ya les estáis apoyando en Twitter con el HT #MiVoto40, y aún podéis seguir haciéndolo para que tengan un hueco en el ránking (Ana Guerra y Blas Cantó, por cierto, podrían hacer doblete, ya que ambos tienen actualmente otros temas en el chart).

En este programa especial de Reyes, que Tony Aguilar conducirá desde Barcelona, regalaremos por votar en antena el juego Just Dance 2019, para la plataforma que tengas en casa, y el CD Los Nº 1 de LOS40, con las mejores canciones de 2018, firmado por el equipo del programa. ¡Hasta el sábado!