Amazon anticipa la colaboración de Rosalía en el disco de James Blake

Parece que las plataformas online y buscadores se están convirtiendo en inoportunos "desvelasorpresas" para lxs artistas. Esta vez ha sido Amazon Francia quien se ha encargado de adelantar parte de la información más relevante sobre Assume Form, el próximo disco de James Blake.

En la página web de la delegación francesa podíamos encontrar detalles como que el álbum estará disponible a partir del próximo 25 de enero. Sin embargo, otras fuentes como Amazon Canadá o albumoftheyear.org (en la que suelen filtrarse este tipo de secretos musicales) lo fechan para el 18 de enero. En otras páginas de la compañía como la de España aún no existen datos al respecto.

Además del lanzamiento, la plataforma revelaba el tracklist de Assume Form, compuesto por un total de 12 canciones en las que se incluyen destacadas colaboraciones con Rosalía, Travis Scott, André 300 (de la banda Outkast), Metro Boomin, SwaVay y Moses Sumney. Todxs ellxs aparecen mencionados como intérpretes y/o invitadxs.

En el caso de Travis (Stop Trying To Be Good) y SwaVay (Billy) esta no sería la primera vez que trabajan con el artista.

Por su parte, a la flamenca se le atribuye también la autoría de uno o algunos de los temas y su presencia no ha sido del todo inesperada, ya que ella misma nombraba a Blake como una de sus principales influencias y este ya había expresado en otra ocasión a través de Twitter su aprobación a El Mal Querer.

/ Captura de pantalla

Tal y como detallaba Amazon Francia, esta es el listado completo de participantes: "James Blake (Interprète, Autre contribuant, Auteur, Artiste), Travis Scott (Interprète, Invité), Rosalía (Interprète, Invité), Moses Sumney (Interprète, Invité, Auteur), Métro Boomin (Interprète, Autre contribuant, Invité), Andre 3000 (Interprète, Invité), Wavey (Autre contribuant), Nathan Boddy (Autre contribuant), Dre Moon (Autre contribuant), Dominic Makes (Autre contribuant), Dominic Maker (Autre contribuant, Artiste), Allen Ritter (Autre contribuant), Rosalia Vila Tobella (Auteur), Leland Wayne (Auteur), Jacques Webster (Auteur), Andre Benjamin (Auteur), Peter Lee Johnson (Arrangeur)"

A pesar de contar con esta relevante especificación, no sabemos en cuál de los temas colaborará cada unx.

Entre las canciones que formarían parte del disco estaría Don´t Miss It, uno de los últimos singles que el británico estrenaba en 2018 junto a Dominic Maker (de la banda Mount Kimbie). Sin embargo, no hay rastro de If The Car Beside You Moves Ahead, otro de sus lanzamientos más recientes.

Este próximo trabajo de estudio será el encargado de suceder a The Colour In Anything (2016), que se estrenaba tan solo un día después de que el artista confesase que tenía nuevo material a punto de ver la luz.

A pesar de que todo apunta a que Amazon no se equivoca, la posibilidad de que todo se trate de un error aún no puede descartarse. Pero qué bonito sería si todo fuese como os lo hemos contado, ¿no?