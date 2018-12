Google filtra la fecha del próximo disco de Ariana Grande

Que la producción musical de Ariana Grande tiene puesto el turbo es algo que podemos afirmar basándonos en hechos fehacientes. Lo que no podíamos imaginar es que esa velocidad podría significar la llegada de un nuevo disco de la cantante menos de medio año después del anterior.

Y es que Google podría haber filtrado que la fecha de lanzamiento del próximo álbum de la artista llegará a principios del año que viene, exactamente el 25 de enero de 2019 según el buscador. A pesar de que podría tratarse de un error, este no es el único dato que se aporta, pues también encontramos detalles sobre la producción o el periodo de tiempo de las grabaciones.

Información aportada por Google sobre Thank U, Next / Captura de pantalla

De ser cierto, el disco se publicaría mucho antes de lo imaginado, a pesar de que Ariana ya había confirmado que vería la luz el próximo año. La cantante no ha emitido comentarios sobre el inesperado anuncio, por lo que solo nos queda recurrir a la paciencia y desear con fuerzas que Google no se equivoque.

En este futuro álbum podrían estar incluidos los dos nuevos singles que la cantante ha lanzado en estos últimos meses: Thank U, Next e Imagine. Este ha sido un año con turbulencias sentimentales en la vida de la artista, pero, por lo que parece, sus sentimientos encontrados no han hecho sino inspirarla para componer.

El que sería el disco sucesor de Sweetener (2018) ocuparía la quinta posición dentro de los trabajos de estudio de Ariana. Gracias a este último ya publicado ha logrado posicionarse como una de las artistas femeninas más destacadas del panorama musical actual.

Para ella, todo es posible. Ahora solo podemos esperar que la diosa del pop escuche nuestras plegarias y el 25 de enero nos traiga una nueva sorpresa.