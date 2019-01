The 1975 empieza el año soñando con Harry Styles y Ariana Grande

Parece que The 1975 ha empezado el año con unas miras muy altas. Y es que, sin pelos en la lengua, ya han expresado a través de sus redes sociales dos de sus metas para este 2019: colaborar con Ariana Grande y producir a Harry Styles.

Así lo afirmaba el vocalista y guitarrista de la banda Matty Healy desde su cuenta de Twitter, donde mencionaba al exintegrante de One Direction en un mensaje en el que escribía lo siguiente: "Hola Harry Styles, a mí y a George (batería del grupo) realmente nos encantaría producir tu próximo álbum. Sería genial si tú quisieras, aunque sé que ahora estás muy ocupado. Besos!"

Hey @Harry_Styles me and George really wanna produce your next album hmu if you wanna it’s cool if not tho I know you’re like super busy etc love!!!!! — matty (@Truman_Black) 3 de enero de 2019

Las redes no tardaban en volcarse a comentar la publicación apoyando o descartando esta posibilidad. En el hilo de respuestas podíamos encontrar opiniones de otrxs artistas o personajes destacados, pero hasta el momento no hay rastro de Harry Styles, que se mantiene en silencio ante la proposición.

Lo cierto es que la relación de la banda de rock británico con el intérprete de Sign of The Times no se caracteriza por ser precisamente buena. Y es que durante una de las mejores épocas de actividad de la boyband de Styles, a Healy se le planteó la posibilidad de componer una canción para su álbum Four.

Cuando posteriormente el cantante de The 1975 habló sobre dicha experiencia, cuestionó la credibilidad creativa de One Direction al exponer que sus integrantes no parecían estar realmente interesados en el proceso de composición y grabación de sus propias canciones.

Además, en 2016 el grupo alternativo de Manchester lanzó su álbum I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, donde se incluía la canción Love Me, en cuyo videoclip se burlaban de un trozo de cartón recortado que mostraba la figura de Styles.

Por ello, podemos imaginar que el cantante no debe estar muy interesado en la nueva proposición.

Pero Harry Styles no es el único artista en el que The 1975 parecen estar interesados. Durante una entrevista con Times Of India, Matty habló de sus deseos de colaborar con Ariana Grande después de que esta diera el visto bueno a el cover de Thank U, Next que se marcó el grupo.

Según el cantante, la canción de Ariana es "la mejor canción de nuestro tiempo. Y la composición más grande en este momento". ¿Tendrá algo que decir al respecto una de las mejores artistas del pasado 2018?