Fleur East - Favourite Thing [2019]

Fleur East, la artista detrás del éxito de SAX, acaba de lanzar su nuevo sencillo. Se titula Favourite Thing y es un fiestón de canción, muy en la onda de El Anillo de Jennifer Lopez y Ya no Quiero ná de Lola Índigo.

Los ritmos tribales dominan el tema, sin renunciar a la esencia pop que caracteriza el sonido de la cantante británica. Para el videoclip de Favourite Thing ha contado con un cuerpo de baile impresionante y una estética muy potente que combina elementos africanos y urbanos.

Echamos en falta ese grito de guerra a lo "Give it to me", pero Favourite Thing es un regreso bastante apetecible y nos conformamos con ese na na na tan adictivo que recorre la canción.

Favourite thing es el primer lanzamiento de Fleur East bajo su nuevo sello Hunter Corps, después de abandonar Syco, la compañía de Simon Cowell. El éxito de su tema Sax (2015), que alcanzó más de 70 millones de visitas en Youtube, le aguardaba una prometedora carrera, pero después de aquel hit no logró despuntar. ¿Será Favourite Thing el tema que lo consiga?