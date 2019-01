Netflix anuncia que habrá segunda parte de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’

Poco después de estrenarse en Netflix, A todos los chicos de los que me enamoré ("To all the boys I've Loved Before") se convertía en el nuevo fenómeno de cine teen del que todo el mundo hablaba. Tanto era así, que lograba ser una de las películas de este género más vistas de la plataforma durante el 2018.

Por ello, no es de extrañar que la confirmación por parte del grupo de una segunda parte del film haya enloquecido a los fans de Lara Jean, la protagonista de la historia a la que da vida la actriz Lana Condor y que volverá a ser el personaje principal de la secuela.

En el primer teaser que adelantaba Netflix para anunciar la noticia podíamos ver a la carismática Lara junto a Peter Kavinsky (Noah Centineo), el que acababa siendo su amor presente en la primera parte de A todos los chicos... Además, en este fragmento se introduce un nuevo personaje del que ya oíamos hablar de pasada en la anterior entrega: John Ambrose.

Y es que este nombre también estaba incluido en la lista de pretendientes de la protagonista, lo que podría indicar que en esta segunda parte de la historia se verá inmersa en un nuevo triángulo amoroso.

Como adelantaba la propia actriz en una entrevista con Elle, en esta nueva película "va a haber un nuevo interés romántico (...) va a haber un nuevo personaje que desafiará a Peter y luchará por conseguir mi amor, ¡no está mal!".

En la película ya estrenada, el personaje de John figuraba en los créditos como una interpretación de Jordan Burtchett, aunque las imágenes del teaser apuntaban a que será un nuevo actor el que se haga cargo del papel. De momento el reparto, a excepción de los ya confirmados Lana y Noah, todavía está en el aire.

A pesar de que son pocos los detalles acerca del futuro film, sabemos que el equipo de producción volverá a contar con Sofía Álvarez como guionista, quien podría haberse inspirado para escribir la historia en P.S. I Still Love You ("Posdata: Todavía te quiero"), la segunda entrega de su conocida trilogía romántica.