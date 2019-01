7 curiosidades sobre la canción que le ha dado a Halsey su primer nº1 en solitario

Mientras nos preguntábamos cuál iba a ser la canción que lograría destronar a Ariana Grande con Thank U next en el podio de las canciones más vendidas en Estados Unidos (donde ha pasado 7 semanas de manera no consecutiva), ha llegado Halsey y se ha colocado en el nº1.

Y no es un logro cualquiera porque es la primera vez que lo consigue en solitario y Ariana Grande no ha podido más que felicitarla y alegrarse por ella.

Halsey ya había liderado la lista junto a The Chainsmokers con Closer, pero ahora, no tiene que compartir ese nº1 con nadie. Y lo ha conseguido con Without me.

“# 1 en Billboard. Guau. Muy abrumada y confundida y muy, muy, muy MUY feliz. Esta canción vino de un lugar muy solitario y me llevó a uno de los momentos con más amor y apoyo de mi vida. Este logro está completamente más allá de mis medios de comprensión en este momento, así que me pondré en contacto con vosotros cuando encuentre cosas más elocuentes y convincentes que decir. En este momento mi cerebro es una lavadora de emoción. En un ciclo muy alto. Os quiero muchísimo”, es lo que acertaba a escribir en redes una emocionada Halsey.

Seguro que la has oído en más de una ocasión pero hoy te contamos algunos detalles de esta canción que tiene locos a los norteamericanos.

#1. Esta canción la lanzó Capitol Records el 4 de octubre de 2018. Es el primer nº1 de este sello desde que lo fuera en 2014 con Dark Horse de Katy Perry.

#2. Entre los siete autores acreditados están también Justin Timberlake y Timbaland ya que la canción incluye unos precoros de Cry me a river. Así que, este logro también les afecta y supone el octavo número 1 de Timbaland y el sexto de Timberlake como compositores.

#3. El vídeo está dirigido por Colin Tilley, un reconocido realizador que ha firmado audiovisuales de Rihanna, Justin Bieber, Selena Gomez, Nicki Minaj o Enrique Iglesias, entre muchísimos otros.

#4. Tanto la canción como el vídeo reflejan los ciclos de una relación tóxica. El modelo y actor que hace de pareja de Halsey es Will Brandt que tiene un físico similar al de G-Eazy, el ex de la cantante con el que rompió poco antes de lanzar el vídeo. Las especulaciones se dispararon.

#5. En cuanto a la temática, finalmente ella aseguró en People que “la historia es el reflejo de una combinación de relaciones que he tenido o que he visto en gente que quiero. Es un recordatorio de que mereces más y de que no debes permitir que otros se aprovechen de ti. Por tus compañeros, amigos y familia”.

#6. Es una de las canciones que interpretó en el desfile de los ángeles de Victoria’s Secret que se emitió a nivel mundial el pasado 2 de diciembre.

#7. También la interpretó en la final de la última edición norteamericana de La Voz. Una actuación que no estuvo exenta de polémica debido a la coreografía que exhibió en el escenario junto a la bailarina Jade Chynoweth. Se multiplicaron las críticas homófobas por esta representación de una relación entre mujeres. “Gracias a Jade por ser el ser humano más bombardeado y por dar vida a esta visión”, compartía en redes, “hay mucha gente enojada porque reflejamos la historia de una nueva pareja y su viaje emocional. La representación importa. Estoy orgullosa de que se vea en tantas pantallas”, escribía.