La hermana de Becky G sigue sus pasos

Becky G se ha convertido en una de las reinas del reguetón del momento. Gracias a temas como Mayores o Sin Pijama, la artista de 21 años no ha parado de cosechar éxito. Sin ir más lejos, Booty, su tema con C. Tangana, sigue arrasando en las pistas de baile. ¡Y no nos extraña!

Pero Becky no es el único miembro de su familia que tiene talento musical. ¡Ni mucho menos! Parece que en la genética de los Gómez (os recordamos que esa G es la inicial de su primer apellido) se encuentra una voz de infarto. Y es que la hermana pequeña de la intérprete también tiene una voz de escándalo.

Stephanie Gómez ha demostrado en su cuenta de Instagram que también se le da genial cantar. Lo ha hecho a través de un vídeo, grabado durante su 16 cumpleaños, en el que aparece entonando Currucucú Paloma.

Acompañada de un grupo de mariachis, la adolescente consigue llegar a unos agudos que poco tienen que envidiar a los de su hermana. De hecho, la joven recibió varios elogios por parte de los presentes en la fiesta. Es más, en el vídeo se puede escuchar al padre de la artista gritando “¡esa es mi hija!”.

Quien sabe, quizá Stephanie decida seguir los pasos de su hermana y dedicarse al mundo de la música. Seguro que su hermana mayor le ayuda a abrirse camino en la industria. De eso no nos cabe duda.

Becky G tampoco quiso perder la oportunidad de felicitar a su hermanita a través de su cuenta de Instagram. La intérprete publicó una foto de ella con un precioso texto donde cuenta lo mucho que significa para ella:

“Ojalá sigas todos estos años llenando con tu amor los lugares más oscuros. Hermana, eres una persona tan hermosa. Por dentro y por fuera. Te quiero”

No es la primera vez, ni mucho menos, que Becky ha hecho público su afecto por algún miembro de su familia. La cantante siempre ha dicho abiertamente la devoción que siente por su familia y lo importante que es para su vida estar bien con ellos.