Historias de las Spice Girls que nunca creerías: de 100 millones a un excremento

Parecía que no iba a llegar nunca pero el 2019 ya está aquí y con él, la gira de regreso de la girl band más popular de la historia: Spice Girls.

Y pese a que llevamos más de dos décadas disfrutando de su música con múltiples regresos del grupo al completo, nunca terminaremos de conocer todas las historias, anécdotas o situaciones que vivió el quinteto.

Mel B acaba de publicar un libro, To catch a fire, que nos deja una de esas historias que nunca creeríamos sobre las Spice Girls. En el mismo explica dónde surge la más que conocida enemistad entre ella y Victoria Beckham. Todo se remonta a unas vacaciones en Hawai en el que las cinco chicas intentaron estrechar lazos y donde Mel B conoció a un hombre llamado Nalu que hizo sus necesidades en la arena y después se limpió en el mar.

"Terminé yéndome con Nalu noches enteras, durmiendo bajo las estrellas o en su pequeño coche. Un buen romance de vacaciones" escribe Mel B que puntualiza que a Victoria no le gustó demasiado el asunto como le dijo al resto de las Spice Girls: "Es asqueroso, ¿no sabe qué es un inodoro?

La relación entre ambas no ha mejorado desde ese momento sino que más bien ha empeorado con el paso de los años hasta el punto de que Mel B ha parodiado a Victoria tras su negativa a volver de gira.

Un tour que está en boca de todos. Aún queda mucho tiempo para que arranque el Spice World 2019 Tour y seguro que a las Spice Girls les da tiempo a preparar una grandísima fiesta sobre el escenario con numerosos invitados entre los que querían que estuvieran Taylor Swift, Adele o Katy Perry.

Y es que estas estrellas internacionales no van a querer perderse los pocos conciertos que las Spice Girls han confirmado para este año después de que se haya rumoreado que habrían rechazado una oferta de casi 100 millones de dólares para girar por Estados Unidos. El rumor lo ha lanzado una fuente anónima a The Sun especificando que las chicas podrían haber girado por el continente americano en verano pero no pudo concretarse.