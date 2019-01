Backstreet Boys - No Place [2019]

El 2019 llega plagado de novedades musicales y esperados lanzamientos. Entre ellos, el regreso de los chicos (ya más que hombres) de Backstreet Boys con DNA, su próximo disco que saldrá a la venta este 25 de enero.

De este futuro trabajo tan especial, la banda ya ha adelantado tres temas: Don't Go Breaking My Heart, Chances y su último single, No place, que se acompaña de uno de los videoclips más emotivos del grupo.

Y es que a través de las imágenes los componentes de la boyband nos muestran su lado más íntimo al abrirnos las puertas de su hogar y presentarnos a sus familias. En la grabación, podemos ver a Brian Littrell, Kevin Richardson, Howie Dorough, Nick Carter y J. McLean acompañados de sus esposas e hijxs.

A. J. McLean, integrante de la banda Backstreet Boys, fotografía a sus hijas Ava (7) y Lyric Dean (2) / Captura de pantalla

Como el propio Kevin explicaba al medio estadounidense USA TODAY: "para esta canción nos queríamos inspirarnos en nuestra familia e hijxs... He estado por todo el mundo, he hecho todo lo que podía hacer, pero no hay ningún lugar como mi propio hogar".

Los que fueron los sex symbol de los 90' ahora se han convertido en hombres maduros y, tal y como demuestra el videoclip, verdaderos padrazos. Lejos de querer ocultarlo en un intento de vender la eterna juventud, los cantantes han querido visibilizar con su canción esta faceta de sus vidas, que da sentido a todo lo demás.

Backstreet Boys estarán visitando nuestro país el próximo mes de mayo como parte de su gira DNA World Tour, que será el recorrido más ambicioso en la carrera de la banda hasta el momento.