Hace 20 años un dueto de Whitney Houston y Mariah Carey coronaba el Número 1 de LOS40

Imagínate un dueto de Ariana Grande y Beyoncé. Dos de las voces más increíbles del panorama pop internacional, juntas y alcanzando el éxito con una balada pop. Es lo que ocurrió hace 20 años, cuando When you believe de Whitney Houston y Mariah Carey se convertía en el Número 1 de LOS40.

When you believe fue durante una semana la canción más importante de la lista y de nuestro país. No fue el primer Número 1 del año. Ese honor fue a parar a U2 y su tema Sweetest Thing, pero sin duda, este primer puesto de la lista fue merecidísimo.

When you believe fue escrita y compuesta en 1998 por Stephen Schwartz y producida por Babyface para la película de animación El príncipe de Egipto. En aquel momento fue considerada una canción muy inspiradora y cargada de sibolismo.

Su letra, de marcado corte religoso, apelaba a la fe en Dios como única fórmula para encontrar el camino. There can be miracles, when you believe / Though hope is frail, it's hard to kill, reza una de las partes más populares de la canción.

Era el tema principal de la banda sonora de esta cinta de DreamWorks y ganó el Oscar a la Mejor Canción Original en la 71 edición de los Premios de la Academia. Esa noche actuaron sobre el escenario Mariah Carey y Whitney Houston, que interpretaron When you believe en directo y lo hicieron con una tremenda complicidad y muy en sintonía con el primer (- y más conocido) video musical de When you believe.

A pesar de su éxito en los Oscar, en España y otros países de Europa, la canción tuvo una acogida tibia en Estados Unidos, donde no pasó del puesto 15 de la lista de singles más importante de USA, la Billboard Hot 100.

Mariah Caery y Whitney Houston, juntas en el estudio de grabación. / Photo By Getty Images

Sin embargo, para sus intérpretes sí supuso un verdadero hito en su carrera y de hecho, la canción fue incluida en el cuarto álbum de estudio de Houston, My Love is your Love, y en el primer recopilatorio de Carey, titulado #1's.

Además, fie un dueto histórico por ser el primero que unió a dos de las mayores cantantes femeninas de todos los tiempos.