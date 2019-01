Billie Eilish estrena el single ‘When I Was Older’ inspirado en ‘Roma’

Uno de los triunfadores de la última edición de los Globos de Oro fue el director mexicano Alfonso Cuarón con Roma, su último y aclamado film con el que recogió los premios a Mejor Película Extranjera y Mejor Dirección. Para celebrarlo, Billie Eilish estrenaba When I Was Older, un single inspirado en la película.

La canción no forma parte de la banda sonora de Roma y, a pesar de que se trata de una exquisita composición, al principio parece tener poco que ver con la historia o la estética del largometraje. Mientras que When I Was Older es quizás el tema con más trabajo de producción de la artista, la obra de Cuarón brilla por la delicadeza de la narración y la aparente simplicidad del argumento.

Sin embargo, una vez que escuchamos atentamente la composición de Eilish, nos damos cuenta de que comparte ciertos rasgos comunes con la película. En la letra de la canción encontramos frases que hacen referencia a algunas de las imágenes más intensas de Roma.

Por ejemplo, con "In my blood, in my blood / memories burn like a forest fire" ("en mi sangre los recuerdos arden como un bosque en llamas") se hace referencia a la escena en la que los árboles comienzan a consumirse por el fuego.

De la misma forma, el verso "When I was older/ I was a sailor/ On an open sea" ("Cuando era mayor yo era un marinero en el mar abierto") está ligado a una de las frases más simbólicas del menor de los niños protagonistas ("cuando yo era grande") y al momento en el que Cleo (el personaje central interpretado por Yalitza Aparicio) se lanza hacia las olas para proteger a lxs pequeñxs.

Escena de la película 'Roma' de Alfonso Cuarón / Foto promocional

Así, lo que al principio pueden parecer distancias insalvables entre canción y largometraje, acaban siendo nuevas formas de acercamiento y unión entre ambas obras, que desde sus respectivas particularidades, comparten como rasgos comunes la autenticidad, el gusto y la capacidad de traspasarnos la piel.

Y es que tanto en los inéditos movimientos de cámara de Cuarón en Roma como en el oportuno y lícito uso del autotune de Billie Eilish en When I Was Older, hay detrás dxs grandes artistas que todx amante del cine y la música deben conocer.