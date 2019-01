BLACKPINK, la girlband de K-Pop del momento, vendrá de gira a España

No hay quien pueda parar la fiebre del K-Pop y Occidente entero está cayendo rendido ante este fenómeno que viene directamente de Corea del Sur. Las boybands como BTS no paran de romper records, demostrando que la música (una vez más) no entiende de idiomas. Y es que el ritmo de estos grupos es frenético.

De hecho, los artistas occidentales ya han visto en estos grupos unos aliados para entrar en aquel mercado. Sino que le pregunten a Leslie Grace, que ha cantado con Super Junior, o a la mismísima Nicki Minaj, que cantó el remix de Idol con BTS.

Pero si ha habido un grupo K-Pop que nos ha conquistado gracias a una colaboración con una de las artistas del momento es, sin lugar a dudas, BLACKPINK. Las chicas se unieron a Dua Lipa en el pegadizo tema de Kiss and Make Up. Y no, no nos lo podemos quitar de la cabeza.

Y ahora, por fin, las chicas de BLACKPINK van a venir a España para dar un concierto. Vendrán a Barcelona, tal y como ha informado Live Nation, pero es la única información que sabemos. En los próximos días dirán el lugar exacto y la fecha. ¡Así que tendremos que estar atentos!

Tampoco se sabe el día en qué se pondrán los tickets a la venta, pero estamos seguros de que van a ir muchos fans a verles. ¿La razón? Han bastado solo unos minutos para que BLACKPINK se posicionará como número 1 en Trending Topic en España.

Las chicas emprenderán su gira mundial que pasará por Norteamérica y Europa, haciendo felices a muchos de seguidores. Y es que, muy pocas veces, la industria musical del K-Pop se fija en España para sus conciertos.

Tras haber lanzado varios singles y EPs, BLACKPINK lanzó el pasado diciembre su primer álbum: Blackpink In Your Area. La girlband no solo apuesta por el pop en este disco, también se atreve con el country. Vamos, que es todo un espectáculo. Y es que el K-Pop nunca ha sido tan global como ahora.