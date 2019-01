Un jurado decidirá si Ed Sheeran plagió a Marvin Gaye en ‘Thinking out loud’

No es la primera vez que se acusa a Ed Sheeran de plagiar a Marvin Gaye, uno de los grandes referentes del soul y el R&B. El pasado junio supimos que Structured Asset Sales le había acusado por haber plagiado Let’s get it on, un tema de 1973 al crear Thinking out loud.

Es un tema que viene de lejos. Los herederos de Ed Townsend, el autor del tema, demandaron a Sheeran en 2016 por plagio pero el caso fue desestimado al año siguiente. La familia vendió un tercio de sus acciones de la canción a esta empresa que relanzó la demanda el pasado junio y que pide 100 millones de dólares.

Ahora, Louis Stanton, un juez estadounidense ha desestimado la petición de retirada de demanda que interpuso el pelirrojo porque ha encontrado “similitudes sustanciales entre varios de los elementos musicales”, específicamente en relación con la percusión, el bajo y los elementos rítmicos.

Lo que significa que el caso prospera y que un jurado tendrá que dictaminar si hubo o no hubo plagio. Claro que el juez también ha explicado que está en discusión si el ritmo armónico del tema de Gaye era demasiado común o no como para merecer la protección de los derechos de autor.

El cantante se enfrenta a un juicio millonario en el que tanto él como Sony/ATV Music Publishing y Atlantic Records deberán responder a la sucesión y los herederos del difunto productor Ed Townsend.

Según Stanton, los jurados “pueden quedar impresionados por imágenes de una actuación de Sheeran en la que se muestra una transición perfecta [entre las canciones]”.

Por su parte, el equipo de Sheeran basa los argumentos de su defensa en que Thingking out loud se caracteriza por “tonos sombríos y melancólicos que abordan el amor romántico duradero”, mientras que la otra canción es un “himno sexual”.

Lo que no está claro es si la familia de Marvin Gaye se unirá a esta batalla legal. Ellos ya ganaron una batalla contra Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. cuando denunciaron que Blurred lines había plagiado Got to give it up. Tuvieron que pagar a los herederos cerca de 5 millones de dólares.

Thinking out loud es uno de los mayores éxitos del cantante británico. Fue canción del año en los Grammy de 2016 y llegó al nº2 en la lista de singles más vendidos en Estados Unidos, su posición más alta. Ahora mismo, su vídeo supera los 2.600 millones de reproducciones en youtube.