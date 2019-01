Miley Cyrus y Mark Ronson se pasan al formato vertical

Cada vez son más los artistas que deciden lanzar dos versiones de un mismo videoclip: uno en formato horizontal (el de toda la vida) y otro en vertical (para que podamos disfrutarlo sin problema en nuestros móviles). Tal como os comentábamos hace unos meses, los vídeos musicales en vertical se han puesto de moda y artistas como Shakira, Camila Cabello o Ariana Grande han apostado por ellos.

Los últimos artistas en hacerlo han sido Miley Cyrus y Mark Ronson, que han compartido una nueva versión del vídeo de su último hit: Nothing Breaks Like a Heart. Delante de una barra de estriptis, Miley comienza a cantar el famoso tema, mientras los pies de unas bailarinas dan vueltas al fondo. Finalmente, Mark aparece en plano.

El local que aparece es el mismo que sale en el videoclip que lanzaron el pasado 29 de noviembre. ¡Hasta Miley lleva la misma ropa! Vamos, que seguramente aprovechasen el mismo día para rodarlo.

El videoclip original, que está lleno de denuncias sociales contra la sociedad estadounidense, ha alcanzado en Youtube los 48 millones de visualizaciones. Además, en la LISTA 40 se posiciona en el puesto número 13. ¡Nada mal!

Nothing Breaks Like a Heart tiene nueva versión en acústico

Este nuevo videoclip ha sido publicado una semana después de que Mark y Miley lanzasen una nueva versión oficial de Nothing Breaks Like a Heart en acústico. La voz de la ex chica Disney suena acompañada solo de los violines, la guitarra y el banjo.

Con esta versión se hace aún más evidente el sonido country que posee el último hit de Miley. Y es que, aunque muchos echan de menos la etapa Bangerz de la artista, parece que está apostando por el sonido familiar (cabe recordar que su padre, Billy Ray Cyrus, es un reconocido cantante del género).