¿Es 2019 un año decisivo para Selena Gomez en términos musicales?

Fue en octubre de 2015 cuando Selena Gomez lanzó su segundo y último disco de estudio en solitario: Revival. Con este álbum, que incluye éxitos como Good for you, la artista se consagró como uno de los referentes jóvenes más importantes en el pop.

Sin embargo, los problemas de salud han mantenido a la cantante más o menos alejada del escenario desde entonces. A pesar de ello, Selena Gomez no ha descuidado a sus fans: ha estado muy volcada en campañas de publicidad en sus redes sociales y ha lanzado singles de notable éxito.

En la primera mitad de 2017 lanzó Bad Liar y Fetish, dos singles de lo que prometía ser su siguiente álbum de estudio. Sin embargo, un trasplante de riñón a los pocos meses hicieron que parase cualquier proyecto profesional: la salud lo primero.

Por otro lado, Sel también ha sido noticia por sus relaciones amorosas: comenzó con The Weeknd para luego volver con Justin Bieber, una vuelta que duró bastante poco y que parece que afectó muy negativamente a los dos cantantes.

En el terreno musical, Selena ha sacado varias colaboraciones de éxito: Wolves con Marshmello o Taki Taki con DJ Snake, Ozuna y Cardi B y un single en solitario que también convirtió en éxito, Back to you.

Selena siempre ha afirmado que no tiene prisa en sacar un nuevo álbum, que no le importaría centrarse en nuevos proyectos (incluso se dijo que quizá lanzaba un disco de música cristiana) y que, ante todo, no quiere hacer algo rápido de lo que no esté segura.

A pesar de todo, 2019 es el año idóneo para que Selena, ya recuperada, lance su tercer disco de estudio. O por lo menos, un adelanto sólido de este trabajo. No es disparatado pensar que, de hecho, ya esté preparando nueva música: lleva un tiempo alejada de las redes sociales, se le ha vuelto a ver en activo y, sobre todo, fuentes cercanas a la cantante afirma que tiene ganas y fuerza.

El estilo que tomará la cantante es difícil de imaginar, ya que la hemos visto triunfar en el pop pero, últimamente, en ritmos más electrónicos y latinos. Sea como sea, lo que parece que está claro es que el producto que lance estará cuidado al detalle y, sobre todo, contará con la confianza de la artista.

¿Es 2019 un año decisivo para Selena Gomez en términos musicales? Sí, lo que no quiere decir es que si no lanza nada la gente vaya a olvidar su voz. Sin embargo, si algo desean todos sus seguidores es escuchar un nuevo tema "made in Selena".