The Cranberries dan detalles sobre su último álbum, con la voz de Dolores O'Riordan

La muerte de Dolores O'Riordan fue una de las pérdidas más trágicas e inesperadas del pasado año. Desde entonces, el resto de componentes de The Cranberries han manifestado lo difícil que ha sido recuperarse de este duro trago y seguir adelante con su carrera.

Noel, Mike y Fergal han lanzado un comunicado en el que anuncian las últimas novedades sobre su último disco, In the end, que será publicado este año. En él, además de dedicárselo a sus fans y tener unas emotivas palabras para Dolores, ponen fecha al primer single, All Over Now, que coincidirá, como homenaje, con el día en que perdieron a su amiga: el 15 de enero.

En esta carta, difundida en su web, The Cranberries cuentan cómo, desde los ensayos de su última gira, discutían sobre cómo sería su nuevo álbum. "En diciembre de 2017, Dolores había completado y grabado las voces para las once canciones del disco, y habíamos planeado entrar al estudio para a principios de 2018", cuentan.

Después del inesperado fallecimiento de Dolores en enero de 2018, suspendieron todos los planes. "A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a pensar en la mejor forma de honrar a nuestra amiga y compañera de banda. Este fue un proceso muy doloroso", recuerdan. Comparten también el entusiasmo que Dolores sentía de cara a este nuevo disco, y lo duro que era enfrentarse a él, pero hablaron con sus familiares y se pusieron de acuerdo en que era la mejor forma de honrar su memoria. "Si no intentáramos poner nuestras emociones a un lado y centrarnos en el trabajo, entonces íbamos a hacerle una injusticia a Dolores, y saber que nunca podríamos tocar estas canciones en vivo lo hizo aún más difícil", continúan.

A pesar de este sentimiento de pérdida, Noel, Mike y Fergal se despiden dedicando el álbum a su compañera: "Ella siempre estará con nosotros en su música".