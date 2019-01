Luis Fonsi anuncia el lanzamiento de ‘Vida’, su nuevo disco

Luis Fonsi tenía planeado sacar disco en 2017 pero lo que no tenía planeado es que su vida cambiara radicalmente tras el éxito masivo de Despacito. Reventó todo tipo de records y le situó como el artista urbano más importante del momento y eso lo trastocó todo.

De hecho, aquel disco que tenía en mente fue cambiando hasta llegar a Vida, su nuevo trabajo que verá la luz el próximo 1 de febrero. Sin duda, un álbum importante para Fonsi, de hecho, según él “el más importante de mi carrera”, ya que es el primero que publica tras un éxito tan arrollador.

Ya tenemos muchos datos sobre ese nuevo álbum, aparte del título y la fecha de salida, que te resumimos en estos 7 puntos.

#1. SPANGLISH. El portorriqueño ha optado por su idioma, por el español como prioritario. Eso no impide como ha hecho en sus últimos singles, que recurra al spanglish para mezclar ambos idiomas. De hecho, el disco se abre con un tema inédito, Sola, en versión española y versión inglesa.

#2. DESPACITO. Como no podía ser de otra manera, Despacito va a tener un gran protagonismo. Estará incluida la versión original con Daddy Yankee y el remix con Justin Bieber.

#3. URBAN POP. Hay varios temas que se enmarcan en ese estilo de fusión del urban pop que ha relanzado la carrera de Fonsi en los últimos tiempos. Rescata temas como Échame la culpa con Demi Lovato o Calypso con sus dos versiones, la de Karol G y la de Stefflon Don.

#4. BALADISTA. Antes de todo este boom del urban latino, Luis Fonsi ya lo había petado anteriormente con temas como No me doy por vencido que son un claro ejemplo de la faceta romántica y baladista del cantante. No ha perdido esa esencia de sus orígenes que vamos a descubrir en temas como Le pido al cielo.

#5. ROCCO. Cuando nació su primera hija, Mikaela, le dedicó la canción Llegaste tú que cantó con Juan Luis Guerra. No va a ser diferente con su hijo Rocco que el pasado 20 de diciembre cumplió 1 año. En este disco está su canción.

#6. PRODUCTORES. Ha recurrido a lo conocido y ha fichado como productores a los colombianos Mauricio Rengifo (sí, el de Cali y el Dandee) y Andrés Torre. Una pareja que ya puede presumir de haber firmado grandes hits, entre ellos los de Despacito y Échame la culpa del propio Fonsi. Por cierto que nuestra Aitana también ha trabajado con ellos.

#7. IMPOSIBLE. El último single que ha publicado, de momento, es Imposible, su primera colaboración con su paisano Ozuna. Ambos se han convertido en referentes del género en todo el mundo y ya tardaban en hacer algo juntos.